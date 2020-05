Puolan presidentti varoittaa: Älkää säästäkö puolustuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Andrzej Dudan suunnitelma korostaa terveysturvallisuutta, kansainvälistä oikeutta ja sotilaallista puolustusta.

Puolan presidentti Andrzej Duda ehdottaa laajaa toimenpidepakettia Euroopan nostamiseksi koronakriisistä. Muiden EU-maiden johtajille lähettämässään kirjeessä Duda hahmottelee muun muassa Euroopan yhteistä terveysturvallisuusjärjestelmää, kansainvälisen oikeuden aseman vahvistamista ja oikeudenmukaisuutta edistäviä talousuudistuksia.

– Uskon, että on tullut aika arvioida yhdessä, miltä maailma ja kansainvälinen yhteistyö näyttävät, kun koronaviruspandemia on kukistettu. Haluaisin, että vuosi 2020 ei jää historiaan vain covid-19-pandemian takia, vaan myös käännekohtana kohti uutta kansainvälistä politiikkaa, Duda toteaa kirjeessään.

– Tämä ennenkokematon tilanne on osoittanut, että globaalin kriisin kohdatessa maantieteellisen etäisyys, vauraus ja sotilaallinen voima eivät riitä suojelemaan kansalaisiamme ja valtioitamme. Meiltä myös puuttuu tehokkaita globaaleja välineitä globaaliin kriisinhallintaan, hän sanoo.

Duda on useissa aiemmissa yhteyksissä voimakkaasti kritisoinut EU:ta. Kirjeessään hän kuitenkin kehottaa yhteistyöhön, avoimuuteen ja keskittymiseen niihin arvoihin, jotka yhdistävät kaikkia jäsenmaita.

Puolustuksesta ei saa tinkiä”

Dudan ehdotus eurooppalaisesta terveysturvallisuusjärjestelmästä koskisi Notes from Poland -verkkosivuston mukaan muun muassa terveydenhuollon tarvikkeiden tuotannon ja jakelun koordinointia sekä yhteistä tutkimustoimintaa epidemioiden hallinnan kannalta merkityksellisillä tieteenaloilla.

Talouden osalta tavoitteeksi ei Dudan mukaan enää riitä bruttokansantuotteen kasvu, vaan huomiota on kiinnitettävä taloudellisten resurssien nykyistä oikeudenmukaisempaan jakoon. Keinoiksi hän esittää muun muassa EU:n nykyisten rahastojen uudelleen suuntaamista ja uutta rahoitusinstrumenttia, joka vähentäisi alueiden välisiä kehityseroja.

Kansainvälisen oikeuden velvoittavuutta Duda korostaa kehottamalla rakentamaan vapaiden kansakuntien maailmaa, jossa etupiirijakoja ei sallita. Viesti on Notes from Polandin mukaan viittaus Venäjän toimiin, joilla se on loukannut useiden naapurimaidensa suvereniteettia.

– Meillä ei varsinkaan nyt ole varaa strategisesti lyhytnäköisiin ja vaarallisiin ”säästöihin” puolustuspolitiikassa. Entiset uhat, kuten terrorismi ja imperialistiset pyrkimykset, ovat valitettavasti yhä jäljellä, hän toteaa.

Dudan presidenttikaudella Puola on panostanut itse voimakkaasti asevoimiensa vahvistamiseen ja modernisointiin Venäjän uhkaa vastaan. Maa on myös systemaattisesti vahvistanut kahdenvälistä liittosuhdettaan Yhdysvaltoihin, josta se on muun muassa tehnyt mittavia asehankintoja.