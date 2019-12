Puolan pääministeri: Vladimir Putin valehtelee herkeämättä

Venäjän presidentti vääristelee Mateusz Morawieckin mukaan historiaa peitelläkseen Venäjän omia ongelmia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on useaan otteeseen väittänyt, että Neuvostoliitto ei ollut millään tavoin osallinen toisen maailmansodan syttymiseen. Äskettäisessä puheenvuorossaan Putin pyrki leimaamaan Puolan syypääksi sotaan.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki reagoi Venäjän presidentin väitteisiin poikkeuksellisen jyrkkäsanaisella lausunnolla.

– Presidentti Putin on valehdellut Puolasta lukuisissa yhteyksissä ja aina tahallisesti, Morawiecki sanoo.

– Näin tapahtuu yleensä silloin, kun Venäjän hallinto kokee kansainvälistä painetta toimiaan kohtaan – eikä painetta kohdisteta historiallisella, vaan geopoliittisella näyttämöllä. Venäjä on viime viikkojen aikana kokenut useita merkittäviä tappioita – se ei onnistunut saamaan Valko-Venäjää täyteen kontrolliinsa, EU on jälleen kerran jatkanut pakotteitaan Krimin laittoman haltuunoton vuoksi, niin sanottu Normandia-formaatti ei johtanut pakotteiden purkamiseen, ja samaan aikaan on asetettu – tällä kertaa USA:n taholta – uusia pakotteita, jotka vaikeuttavat merkittävästi Nord Stream 2 -hankkeen toteuttamista. Samaan aikaan Venäjän urheilijat on juuri suljettu kisoista neljäksi vuodeksi dopingin käytön takia, Puolan pääministeri toteaa.

Putin pyrkii hänen mukaansa puheillaan peittelemään Venäjän omia ongelmia.

– Venäjän kansa, joka on (Josif) Stalinin – yhden maailmanhistorian raaimman rikollisen – uhri, ansaitsee totuuden. Uskon, että venäläiset ovat vapaa kansa, joka torjuu stalinismin myös silloin, kun presidentti Putinin hallinto yrittää palauttaa sen kunniaan, Morawiecki sivaltaa.