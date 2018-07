Puolan pääministeri sivuutti kysymykset oikeusvaltiosta

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sivuutti syytökset oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta puhuessaan Euroopan parlamentille keskiviikkona.

Pääministeri vieraili monien muiden EU-jäsenmaiden päämiesten tapaan parlamentissa kertomassa näkemyksensa Euroopan unionin tulevaisuudesta.

Morawieckin mukaan Puola olisi voinut hyvinkin olla yksi EU:n perustajajäsenistä, jos Länsi- ja Itä-Eurooppaa halkonutta jakolinjaa ei olisi ollut toisen maailmansodan jälkeen olemassa.

– Nyt täysipainoisena jäsenenä tahdomme esittää rakentavanlaatuista ohjelmaa, joka kunnioittaa kansallisia identiteettejä sekä antaa jokaiselle valtiolle oikeuden järjestää oikeuslaitoksensa omien perinteidensä mukaan, pääministeri totesi.

Pääministeri ei jatkanut keskustelua oikeusvaltioperiaatteesta, vaan keskittyi esittelemään Puolan talouden nousuun johtaneita tekijöitä. Puolassa on pääministerin mukaan onnistuttu kasvattamaan taloutta verouudistuksilla.

Europarlamentaarikkojen mukaan Puolassa tiistaina voimaan tullutta lakia korkeimman oikeuden tuomarien eläkeiän laskemisesta ei voi perustella Puolan kansalliseen oikeuslaitoksen perinteeseen vetoamalla.

Puolan korkeimman oikeuden puheenjohtaja Malgorzata Gersdorf on kutsunut uutta lakia ”oikeusjärjestelmän puhdistukseksi”. Uusi laki pakottaa jopa 40 prosenttia nykyisistä tuomareista siirtymään pois viroistaan.

Myös Gersdorfin tulisi uuden lain mukaan siirtyä eläkkeelle, mutta tämä on luvannut uhmata säädöstä.

Parlamentti oli Morawieckin kanssa samaa mieltä EU:n kehitykseen, energiaturvallisuuteen ja puolustukseen panostamisesta, mutta korosti kaikessa, että EU:ta tulee rakentaa yhteiseen arvopohjaan perustuen.

"The rule of law is to protect our freedoms. The EU is at heart a Union of law. This is why if there is a systemic threat to the rule of law we can`t close one eye." @VDombrovskis #FutureofEurope @MorawieckiM @Europarl_EN

— EPP Group (@EPPGroup) July 4, 2018