Puolan mukaan Valko-Venäjä rakentaa rajalle siirtolaisten kaupunkia

Valko-Venäjä rakentaa Puolan-vastaiselle rajalle siirtolaisten kaupunkia, kertoo Puolan turvallisuuspalveluista vastaava tiedottaja Stanislaw Zaryn Twitterissä.

Valko-Venäjän rajaviranomaiset ilmoittivat tyhjentäneensä siirtolaisleirin Puolan rajan läheisyydestä. Leirillä oli yhteensä noin 2 000 ihmistä. Heidät on siirretty läheiseen logistiikkakeskukseen.

Zarynin mukaan uutta kaupunkia rakennetaan logistiikkakeskuksen ympärille. Alueelta löytyy muun muassa kauppa, ruokarekka, hot dog – ja kebab-baari sekä valuutanvaihtotoimisto.

– Osa siirtolaisista jopa vitsailee, että vielä tarvittaisiin pubi ja elokuvateatteri. Valko-Venäjän siirtoreitille perustuva liiketoiminta sujuu yhä nopeammin ja paremmin, Zaryn tviittaa.

Myös Valko-Venäjän valtiollinen Belta-media kertoo alueella olevista palveluista. Sen mukaan logistiikkakeskuksen lähelle avataan pian toinen valuutanvaihtotoimisto ja kauppa-auto, jonka suosituimpia tuotteita ovat savukkeet, keksit, makeiset ja sämpylät.

Some migrants even joke that its time for pub and cinema there now.

Belarusian business based on migration route is running faster and faster… 2/2

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 19, 2021