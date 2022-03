Puolan ministeri sanoo Venäjän iskun lähelle rajaa olleen viesti Natolle

Varaulkoministerin mukaan ohjushyökkäys Javoriviin oli yritys uhata Natoa.

Ainakin 35 ihmistä kuoli sunnuntaina iskussa Javorivin koulutustukikohdassa noin 20 kilometrin päässä Natoon kuuluvan Puolan rajalta.

Puolan varaulkoministeri Marcin Przydacz sanoi BBC:lle, että Venäjän ohjushyökkäys Ukrainan sotilastukikohtaan Puolan rajalla oli yritys uhata Natoa.

Przydaczin mukaan Venäjän siirto oli ”erittäin provosoiva”.

– He varmasti tiesivät, että tämä sotilastukikohta on sijoitettu hyvin lähelle Puolan rajaa. Joten tietysti venäläiset tiesivät, mihin iskivät ja he halusivat uhkailla Natoa. He halusivat lähettää Natolle uhkaavan viestin.

Przydacz sanoo pelkäävänsä maansa ja useiden muiden maiden olevan vaarassa, koska (Vladimir) ”Putin yrittää tuhota maailman, jossa me elämme”.