Puolan ex-ulkoministeri: Hallitus johtaa meidät ulos EU:sta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Radosław Sikorski sanoo, että Puolan asettamia pidätysmääräyksiä on jo alettu epäillä muualla EU:ssa.

Puolan entinen pääministeri Radosław Sikorski sanoo, että Puolan nykyinen hallitus haluaa johtaa maan ulos EU:sta.

– Puola on Unkarin ja Venäjän tiellä. Tämä ei ole perustuslaillinen kysymys EU:lle, vaan ekstistentiaalinen. Kaikkien jäsenmaiden tulee luottaa toisiinsa, jotta sisämarkkinat toimivat, Sikorski sanoo New Statesman -lehdessä.

Sikorski toimii nykyään EU-parlamentaarikkona. Hän edustaa Puolassa Kansalaisfoorumi-puoluetta ja on usein arvostellut hallitsevaa Laki ja oikeus -puoluetta. Hänen mukaansa puolueen on kaapannut pieni joukko ”eurofobiasta” kärsiviä poliitikkoja. Sikorski kuului aiemmin Laki ja oikeus -puolueeseen, mutta erosi siitä vuonna 2007.

Puolan hallitus on toistuvasti kiistänyt, että se haluaisi erota EU:sta. Tuorein kiista Puolan ja EU:välillä syntyi lokakuun alussa, kun Puolan perustuslakituomioistuin linjasi, että osa EU:n perussopimuksista on Puolan perustuslain vastaisia ja että maan perustuslakia täytyy pitää ensisijaisena lainsäädäntönä. EU pitää linjausta laittomana.

Sikorski sanoo, että jo nyt osa jäsenmaista on alkanut epäillä Puolan oikeusjärjestelmää. Hän muistuttaa, että tähän saakka jäsenmaat ovat voineet luottaa muiden maiden oikeuslaitoksiin.

– Oikeuslaitokset Irlannissa, Hollannissa ja Espanjassa ovat jo sivuuttaneet Puolan asettamia eurooppalaisia pidätysmääräyksiä, koska ne eivät pidä Puolan oikeuslaitosta riippumattomana.

Tuomarien nimittäminen on ollut EU;n ja Puolan välisen kiistan ytimessä. Puola muutti vuonna 2018 lakia siten, että maan hallituksella on aiempaa enemmän sananvaltaa tuomarien nimittämisessä. EU piti päätöstä laittomana, ja nyt Puolan perustuslakituomioistuin asettui tukemaan Puolan hallitusta. Päätöksen tehneiden tuomarien enemmistö oli Laki ja oikeus -puolueen asettamia.

Sikorski sanoo, että Puolan hallitus haluaa hylätä länsimaisen tavan jakaa valtaa. Vastaava on jo tapahtunut Unkarissa, ja malli on hänen mukaansa tuttu Venäjältä. Hän muistuttaa, että Puolassa korruptio on lisääntynyt nykyisen hallituksen kaudella.

– Syy on se, että he haluavat syytesuojan, koska he syyllistyvät varkauksiin ennennäkemättömällä tavalla, Sikorski arvostelee.