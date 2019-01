Puolalaista naudanlihaa tuotu Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomeen on tuotu laittomasti teurastettua lihaa Puolasta.

Puola on tehnyt EU:n hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta keskiviikkona ilmoituksen siitä, että rikollisesti toimineesta teurastamosta on välitetty naudanlihaa puolalaiseen lihanleikkaamoon, josta on viety lihatuotteita yhdeksään EU-maahan mukaan lukien Suomi.

Puolan viranomaisten mukaan Suomeen on viety laittomasti teurastettua lihaa pieni määrä, noin 250 kiloa. Puolan ja Suomen viranomaisten valvontatietojen mukaan suoraan rikollisesta teurastamosta ei sen sijaan ole tuotu naudanlihaa Suomeen.

Ruokavirasto selvittää parhaillaan, onko laittomasti teurastettua lihaa päätynyt myyntiin Suomessa vai onko se vielä varastoissa. Liha vedetään pois markkinoilta.

Virasto on myös pyytänyt muista EU-maista Suomeen lihaa tuovia yrityksiä osaltaan tarkistamaan, onko niille tullut lihaa rikollisesta teurastamosta tai lihanleikkaamosta, jonne teurastamon lihaa on toimitettu. Lisäksi Ruokavirasto on ollut yhteydessä kunnallisiin elintarvikeviranomaisiin.

Puolan viranomaisten mukaan rikollisen teurastamon kaikki toiminta on lopetettu. Ne lihanleikkaamon tuotteet, joihin on käytetty rikollisen teurastamon laittomasti teurastettua lihaa, on vedetty markkinoilta.