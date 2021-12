Puola varoittaa: Valko-Venäjä valmistelee siirtolaisten hyökkäystä

Valko-Venäjän ja Venäjän operaatio Puolaa vastaan ei lopu siihen, että siirtolaisia palautetaan Valko-Venäjältä kotimaihinsa, kertoo Puolan turvallisuuspalveluista vastaava tiedottaja Stanislaw Zaryn Twitterissä.

– Valko-Venäjällä on edelleen tarpeeksi ulkomaalaisia EU:n vastaisen konfliktin lietsomiseksi. Se horjuttaa (EU:n ja Puolan) rajan vakautta, Zaryn sanoo.

Valko-Venäjä on ohjannut Puolan rajalle tuhansia siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Zarynin mukaan Minskin lentokenttä on täynnä ihmisiä, jotka yrittivät aikaisemmin päästä Valko-Venäjän kautta EU-maihin. Nyt he odottavat vuoroaan palautuslennoille.

– Siirtolaisten palautusten ohella Valko-Venäjän turvallisuuspalvelut pystyvät valitsemaan paremmin ne maahan jäävät ihmiset, jotka ovat valmiita hyökkäämään Puolan rajalle.

Nato ja EU syyttävät Valko-Venäjää siitä, että maa on tuonut siirtolaiset Puolan rajalle tarkoituksella osana hybridioperaatiotaan. Puolan pääministerin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on järjestänyt rajakriisin.

The airport in Minsk is full of people. They are waiting for the next evacuation flights, which are planned in the coming days. More foreigners who previously tried to reach the West will depart from Belarus. 1/3 pic.twitter.com/Yisgj78iXH

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 2, 2021