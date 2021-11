Puola nostaa valmiutta, rajalla yli 12000 sotilasta

Puola nostaa valmiutta maan Valko-Venäjän rajan tilanteen vuoksi. Puolan puolustusministeriö tiedottaa Twitterissä, että rajalla on valmiudessa yli 12 000 sotilasta. Lisäksi aluepuolustusjoukkojen valmiustilaa on nostettu.

– Olemme valmiita puolustamaan Puolan rajaa yhdessä sisäministeriön kanssa, Puolan puolustusministeriö tiedottaa.

Valko-Venäjältä lähti maanantaina aseistettujen sotilaiden saattamana suuri siirtolaisjoukko kohti Puolan rajaa. Tilanteen on pelätty tämän myötä kärjistyvän entisestään. Puola syytti Valko-Venäjää viime viikolla rajuista provokaatioista rajalla. Valkovenäläisten on kerrottu muun muassa pyrkineen kaatamaan maiden välisen raja-aidan. Valko-Venäjän rajavartijat ovat Puolan viranomaisten mukaan myös ammuskelleet ilmaan ja uhanneet tulittaa Puolan sotilaita.

Valko-Venäjä on lähettänyt tämän vuoden aikana tuhansittain siirtolaisia Latviaan, Liettuaan ja Puolaan.

More than 12,000 🇵🇱 soldiers are on duty at the 🇵🇱 border. We've raised the state of readiness Polish Territorial Defence Forces @terytorialsi. Together with the services of the 🇵🇱 Ministry of the Interior and Administration, we are prepared to defend the Polish🇵🇱 border. https://t.co/IcrNHr9tR8

— Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 8, 2021