Puola asetti Valko-Venäjälle uhkavaatimuksen

Puolan sisäministeri Mariusz Kaminski määräsi rajavartiolaitoksen ylipäällikön kääntymään Valko-Venäjän tasavallan rajakomitean puheenjohtajan kenraali Anatoli Lappon puoleen kirjeellä, jossa vaaditaan tilanteen vakauttamista Kuznican rajanylityspaikan lähellä.

– Jos tähän vetoomukseen ei vastata, Puola keskeyttää siellä sijaitsevan rautatieliikenteen rajanylityspaikan toiminnan, todetaan Puolan sisäministeriön tiedotteessa.

Puola odottaa tilanteen vakautuvan sunnuntaihin 21. marraskuuta mennessä. Puola haluaa turvata rautatieliikenteen turvallisuuden.

Puolan ja Valko-Venäjän rajalla vallitsevan siirtolaiskriisin vuoksi rajaliikenne tietä pitkin on keskeytetty toistaiseksi. Tavarajunat ovat kuitenkin toistaiseksi kulkeneet rajan yli.

Valko-Venäjä on osana hybridioperaatiotaan lennättänyt siirtolaisia Minskiin ja kyydinnyt heitä Puolan rajalle.

Puolan turvallisuusjoukkojen jäseniä on loukkaantunut väkivaltaisuuksissa. Valko-Venäjän raja- ja turvallisuusjoukkojen sanotaan lietsoneen ja organisoineen levottomuuksia.

