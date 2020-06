Puola äänestää presidentistä

Varsovan pormestari ja entinen Talent-juontaja haastavat istuvan presidentin.

Puolassa äänestetään tänään presidentinvaaleissa, jotka oli alun perin tarkoitus pitää jo toukokuussa. Koronavirusepidemian vuoksi lykätyissä vaaleissa mitataan oikeistopopulistiseen Laki ja oikeus -puolueeseen kuuluvan istuvan presidentin Andrez Dudan suosio.

Vielä alkuvuodesta Duda oli ennakkosuosikki, mutta hänen suosionsa on hiipunut kevään aikana. Nyt gallupit ennustavat Dudalle ensimmäisellä kierroksella noin 43 prosentin kannatusta. Vaalit ratkaistaankin todennäköisesti 12. heinäkuuta järjestettävällä toisella kierroksella, josta ennustetaan äärimmäisen tiukkaa.

Duda on profiloitunut kampanjassaan perinteisten katolilaisten arvojen puolustajana. Hän on kampanjan aikana muun muassa esittänyt, että LGBT-ideologia on kommunismiakin haitallisempi aate. EU on kritisoinut Dudaa ja hänen puoluettaan oikeusvaltion rapauttamisesta.

Dudan suurin haastaja on oikeistoliberaalin Kansalaisfoorumiin kuuluva Varsovan pormestari Rafał Trzaskowski. Trzaskowski on luvannut parantaa Puolan suhteita EU:hun ja pysäyttää oikeusvaltiokehityksen rapautumisen. Gallupien mukaan Trzaskowski saa ensimmäisellä kierroksella noin 29 prosentin kannatuksen.

Trzaskowskin lisäksi vaaleissa on ehdolla entinen toimittaja ja Talent-juontaja Szymon Hołownia, joka on esiintynyt liberaalina puolueiden ulkopuolisena uudistajana. Hänelle ennustetaan 11 prosentin kannatusta.

Ehdolla ovat myös seksuaalivähemmistöjen aseman parantamista ajava vasemmistopuolueiden yhteisehdokas Robert Biedroń, maaseutuväestön asiaa ajava Puolan kansanpuolueen Władysław Kosiniak-Kamysz sekä äärinationalistisen Konfederaatio-liiton Krzysztof Bosak. Heidän yhteiskannatuksensa on noin 13 prosenttia.

Vaalit ovat merkitykselliset siksi, että presidentillä on Puolassa laaja veto-oikeus. Jos Duda häviäisi vaalit, ei Laki ja oikeus -puolueella olisi parlamentissa riittävää enemmistöä presidentin veton kumoamiseen.