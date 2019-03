Nämä puolueet vastustavat: Ei viinejä ruokakauppaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp, vasemmistoliitto, keskusta, vihreät ja KD pitävät Alkon monopolin puolta.

Mediatalo Keskisuomalaisen eri lehtien vaalikoneet kattavat useat, joskaan eivät kaikki Suomen vaalipiirit. Vaalikoneiden väittämiin kuuluu viinien ja väkevien alkoholijuomien myynti vähittäiskaupoissa tulee sallia.

Etelä-Saimaa kertoo, että Kaakkois-Suomen vaalipiirissä kaikista ehdokkaista noin puolet on väittämästä eri mieltä. Samaa mieltä on eli juomien vapautuksen kannalla on noin 40 prosenttia ehdokkaista.

Kokoomuksen ehdokkaista noin kaksi kolmesta on E-S:n mukaan vapautuksen kannalla. Keskustassa vapauttamista vastustaa noin kahdeksan kymmenestä. Kristillisdemokraateista alkoholijuomien vapauttamista vastustavat kaikki vastanneet ehdokkaat.

Puolueiden eräiden kärkinimien kannat löytyvät Keskisuomalaisen muiden lehtien vaalikoneista. Punavihreiden eli Sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kaikki kärkinimet vastustavat juomien vapauttamista.

Tällaisen kannan he ovat ottaneet väittämään viinien ja väkevien alkoholijuomien myynti vähittäiskaupoissa tulee sallia:

Antti Rinne, Sdp: Eri mieltä

Antti Lindtman, Sdp: Eri mieltä

Li Andersson, vasemmistoliitto: Täysin eri mieltä

Pekka Haavisto, vihreät: Eri mieltä

Hannakaisa Heikkinen, keskusta: Täysin eri mieltä

Sari Essayah, kristillisdemokraatit: Täysin eri mieltä

Lisäperusteluissaan kärkipoliitikot sanovat näin:

Antti Rinne: Juuri tehtyjä alkoholilain muutoksia ei ole vielä seurattu tarpeeksi hyvin, jotta uusia muutoksia voitaisiin tehdä. Maltti on valttia.

Antti Lindtman: Uusi alkoholilaki astui vasta voimaan. Seurataan sen vaikutuksia rauhassa ja tarkasti.

Li Andersson: Viinien ja väkevien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa vähentäisi Alkon myyntiä ja karsisi sen myymäläverkkoa. Alkon valikoimat olisivat entistä kauempana. Tämän lisäksi tämä lisäisi alkoholihaittoja, kun vahvempia juomia olisi helpommin ja halvemmalla saatavilla.

Pekka Haavisto: Alkot ovat sijoittuneet entistä paremmin kauppa- ja ostoskeskusten sekä muiden palveluiden yhteyteen. Saatavuus ei tässä mielessä ole kovinkaan suuri ongelma niille, jotka viiniä ja väkeviä alkoholijuomia haluavat ostaa. En halua kaikkia alkoholijuomia ruokakauppoihin. …

Hannakaisa Heikkinen: Alkoholi aiheuttaa miljardiluokan menetykset. Koen, että yhteiskunnan tulee ehkäistä alkoholihaittoja. Saatavuuden rajoittaminen (minkä vuoksi meillä on Alkon monopoli) on yksi tehokkaimmista keinoista. Koen, että viinien ja väkevien hakeminen Alkosta ei ole liian suuri vaiva, kun sillä pystytään rajoittamaan alkoholihaittojen lisääntymistä.

Sari Essayah: Alkoholin kulutukseen vaikuttavat pääasiassa hinta ja saatavuus, jos viinit ja väkevät siirrettäisiin vähittäiskauppoihin niiden saatavuus kasvaisi nykyisten Alkojen määrästä lähes kymmenkertaiseksi vähittäiskauppojen määrän mukaan.

Kokoomuksessa

kannatetaan

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasosen kanta alkoholin vapautukseen on ”samaa mieltä”.

– Tutkimukset osoittavat, että tämän päivän nuorilla on paljon kohtuullisempi suhde alkoholiin kuin vanhemmillaan aikoinaan. Uhkakuvista huolimatta uusi alkoholilaki osoitti, ettei vapauttaminen lisännytkään kulutusta. Suomi on siirtymässä kohti eurooppalaisempia juomatapoja. Kannatan kieltolinjojen kumoamista. Tämä on kuitenkin tehtävä vastuullisesti …, Sanni Grahn-Laasonen perustelee vaalikoneessa.

Vaalikoneen kysymys niittasi yhteen viinien ja väkevien tuomisen vähittäiskauppaan. Moni ehdokkaista kannattaa viinien tuomista kauppaan, mutta pitäisi väkevät Alkon monopolina. Tällainen näkemys on esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokisella, jonka mukaan ”väkevämmät juomat on hyvä jättää edelleenkin Alkojen hyllyille, mutta voisin harkita viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa”.

Kokoomusryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra on ottanut kannan ”samaa mieltä” Jokisen linjalla:

– Kannatan viinien ja sitä miedompien juomien myyntiä vähittäiskaupoissa erillisellä luvalla. Väkevät juomat väkevien juomien liikkeestä edelleen, Jukka Kopra toteaa perustelussaan.

LUE MYÖS:

Kokoomus esittää viinejä ruokakauppoihin (VU 28.2.2019)

Nämä kansanedustajat äänestivät alkoholiprosentin nostamista vastaan (VU 15.12.2017)