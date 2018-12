Punavihreän blokin suosio kasvanut Ruotsissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Porvariallianssi on menettänyt kannatustaan vaalien jälkeen.

Ruotsissa sosiaalidemokraatit on kasvattanut eniten suosiotaan suhteessa syyskuisten vaalien tulokseen, kertoo tuore tilastokeskus SCB:n puoluekannatusmittaus. Demareiden kannatus on kasvanut 2,2 prosenttiyksikköä suhteessa syyskuisten parlamenttivaalien tulokseen. Sosiaalidemokraatit saa tuoreessa mittauksessa 30,5 prosentin kannatuksen.

Toiseksi suosituin on maltillinen kokoomus, jonka kannatus on 19,1 prosenttia. Puolueen kannatus on laskenut vaalituloksesta 0,6 prosenttiyksikköä.

Kokoomuksen puoluesihteeri Gunnar Strömmer ei halua tehdä johtopäätöksiä mittauksen tuloksista.

− Tulos on aika lailla sama kuin vaalitulos, ja sen pohjalta me lähdemme, kun hallitusta muodostetaan, hän sanoo SVT:lle.

Punavihreä blokki sai mittauksessa 42,9 prosentin ja porvariallianssi 37,5 prosentin suosion. Ero on kasvanut suhteessa vaalitulokseen, jossa punavihreä blokki sai 40,67 ja porvariallianssi 40,26 prosenttia äänistä.

Tukholman yliopiston valtio-opin professori Tommy Möller arvioi, että jos Ruotsissa päädyttäisiin uusiin vaaleihin, punavihreät olisi todennäköinen menestyjä. Porvariallianssin sisäinen sekavuus vaikuttanee hänen mukaansa puolueiden kannatukseen.

Ruotsidemokraatit on kasvattanut mittauksessa kannatustaan 0,8 prosenttiyksikköä suhteessa vaalitulokseen. Puolue saa nyt 18,3 prosentin suosion.

Puolueiden kannatus jakautui mittauksessa seuraavasti (suluissa muutos suhteessa vaalikannatukseen):

Sosiaalidemokraatit 30,5 % (+ 2,2)

Kokoomus 19,2 % (− 0,6)

Ruotsidemokraatit 18,3 % (+ 0,8)

Keskusta 8,6 % (-)

Vasemmistopuolue 8,4 % (+ 0,4)

Kristillisdemokraatit 5,4 % (− 0,9)

Liberaalit 4,3 % (− 1,2)

Ympäristöpuolue 4,0 % (− 0,4)

Muut 1,2 % (− 0,3)