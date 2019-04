”Punavihreä hallituspohja olisi myrkkyä taloudelle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp haaveilee hallitusyhteistyöstä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa, huomauttaa Timo Heinonen.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan pääministerikisa on herännyt jälleen henkiin. Hän viittaa tuoreisiin mielipidemittauksiin, joiden mukaan Sdp:n johtoasema on sulamassa.

– Sdp ja Antti Rinne puhuvat vahvasti heidän, vasemmistoliiton ja vihreiden hallituksesta. Tällainen vahva vihervasemmistolainen hallituspohja olisi kyllä nopeasti myrkkyä talouskasvulle ja työllisyydelle, jos he pääsisivät toteuttamaan kaikki veronkorotuksensa ja uudet veronsa, Timo Heinonen toteaa tiedotteessa.

Hän toteaa eri hallitusvaihtoehtojen herättäneen vaalikentillä runsaasti keskustelua. Helsingin Sanomien gallup loi Heinosen mukaan uskoa siihen, että kasvun, työllisyyden ja vastuullisen taloudenpidon linjalle löytyy kannatusta.

HS-mittauksessa SDP:llä oli 19,5 prosentin kannatus, kokoomuksella 17,5 prosentin, perussuomalaisilla 15 prosentin ja keskustalla 14,4 prosentin kannatus.

– Kolmessa viimeisessä gallupissa kannatus on ollut nousevalla trendillä, jos vertaa kaikkia eri gallupeja toisiinsa. Demareiden kannatus on sulannut nopeasti ja uskon, että hyvällä loppukirillä me vielä menemme ohi, Timo Heinonen sanoo.

– Nyt on hyvä hetki vielä pohtia, haluaako maahan pääministeri Antti Rinteen ja hänen johtamansa hallituksen vai Petteri Orpon johtaman hallituksen, Heinonen jatkaa.