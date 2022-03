Punainen Risti kiistää auttaneensa Venäjää ukrainalaisten evakuoinneissa

Perjantaina Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshchuk väitti Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (The International Committee of the Red Cross, ICRC) avanneen toimiston Venäjälle Rostoviin lähelle Ukrainan rajaa, auttaakseen ukrainalaisten pakkosiirroissa Venäjälle. Vereshchuck osoitti syytöksensä ICRC:n johtaja Peter Maurerille. ICRC kiisti syytökset siitä, että se olisi auttanut Venäjää evakuoimaan ihmisiä Ukrainasta. Asiasta kertoi CNN.

ICRC kertoi, että he eivät ole perustaneet toimistoa Rostoviin, mutta lisäävät alueella valmiuksiaan, jotta voivat tarpeen tullen auttaa ihmisiä.

– Emme koskaan organisoi tai järjestä pakkoevakuaatioita, emme myöskään Ukrainassa. Tämä pitää paikkansa kaikkialla maailmassa missä toimimme. Emme tukisi mitään operaatiota, joka olisi ihmisten tahdon vastainen, ICRC twiittasi.

Viime viikolla Venäjältä kerrottiin, että se on evakuoinut Mariupolista 62 000 ihmistä. Vereshchuk syytti Venäjän ”vaihtoehtoisen humanitaarisen todellisuuden” pakottamalla ihmisiä pois valloitetuilta alueilta Ukrainassa.

Maurer vieraili tällä viikolla Venäjällä tapaamassa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovia. ICRC kertoo Twitterissä, että edellisellä viikolla Maurer oli vierailemassa Ukrainassa, koska Geneven sopimusten mukaisesti heillä on valtuutus keskustella konfliktin kaikkien osapuolten kanssa.

We never help organize or carry out forced evacuations.

This is true in Ukraine. This is true for everywhere we work around the world.

We would not support any operation that goes against people’s will.

— ICRC (@ICRC) March 26, 2022