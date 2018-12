Puluongelma riivaa kaupunkeja Espanjassa

Cádizin kaupunki kyyditsee 5000 pulua ulos kaupungista.

Luoteis-Espanjassa sijaitseva Cádizin kaupunki on ryhtynyt koviin toimiin alueen turismin elvyttämiseksi. Rannikkokaupungin kahviloiden terasseja piinanneet pulut on päätetty kuljettaa ensi vuoden aikana Espanjan itäosaan perustettuun kyyhkyslakkaan Ribarroja del Turian kylän lähelle, jossa niistä ei ole turismille haittaa. Aiheesta uutisoi The New York Times.

– Siirtäminen nähdään kaikista eläinystävällisimpänä ratkaisuna kaupunkia vaivanneeseen puluongelmaan, kaupungin ympäristöpolitiikasta vastaava virkamies Álvaro de la Fuente toteaa.

Kaupunki päätyi suunnitelmaan paikallisen hotelliyhtiön valitusten jälkeen. Hotellinomistajat ovat huolissaan pulujen kasvavasta aggressiivisuudesta.

– Kun puluilla on nälkä, ne eivät välttämättä edes odota, että asiakkaamme ovat syöneet ja lähteneet pöydästä, Horeca-hotellin omistaja Antonio De María Ceballos toteaa.

Hotelliyhtiö katsoo, että pulut ovat myös merkittävä terveysriski tarjoilijoille ja muille työntekijöille, jotka joutuvat olemaan samoissa tiloissa pulujen kanssa. Puluongelma tunnustetaan myös muualla Espanjassa. Viime vuonna Espanjassa myönnettiin työttömyyseläke henkilölle, joka sairastui idiopaattiseen keuhkofibroosiin. Sairaus sai alkunsa hiukkasista, jotka koostuivat pulujen ulosteesta. Turistiaukioilla lintujen ulosteen määrän kerrotaan olevan niin suuri, että pitkällä aikavälillä se voi altistaa paikalliset keuhkofibroosille.

– Kenelläkään meistä ei ole mitään puluja tai muita eläimiä vastaan, mutta jotain täytyy tehdä, kun kyseessä on näin vakava terveysriski, Cádizissa työskentelevä lääkäri De María Ceballos sanoo.

– Ja tietenkin, emmehän halua menettää tuloja matkailijoilta, hän muistuttaa.

Lontoossa vastaavaan ongelmaan on säädetty vuonna 2007 laki, jonka mukaan pulujen ruokkimisesta Trafalgar-aukiolla voi saada jopa 500 punnan sakot. Kaupunki toivoo, että sakottamisen sijaan kansalaisia voitaisiin puhutella jakamalla lentolehtisiä ja valistamalla heitä siitä, miten pulujen kanssa tulee menetellä.