Pula osaajista voi vauhdittaa kehitystä yrityksissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parhaimmillaan työn tuottavuus voi saada kasvusysäyksen, arvioi EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

Koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset työelämässä sekä talouden toipumisesta seuranneet työvoiman saatavuusongelmat mahdollistavat tuottavuuden nousua, pidempiä työuria ja kohenevaa työhyvinvointia, arvioi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ekonomisti Sanna Kurronen blogissaan.

Ripeä työllisyyskehitys on aiheuttanut työvoiman saatavuusongelmia, mutta ne voivat Kurrosen mukaan parhaimmillaan vauhdittaa positiivista kehitystä.

– Vaikeudet löytää osaajia pakottavat yritykset toimimaan aiempaa ennakkoluulottomammin. Mikäli työtapoja onnistutaan tehostamaan paikallisella sopimisella, myös vaimeana kehittynyt työn tuottavuus voi saada kasvusysäyksen. Etätöiden pysyvä lisääntyminen voi edesauttaa työssä jaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, Kurronen pohtii.

– Työnteon kannustimia pitäisi kuitenkin yhä lisätä esimerkiksi heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jotta työttömät tarttuisivat nykyistä nopeammin työtilaisuuksiin ja siten myös työllisyyden kasvu ja työttömyyden väheneminen jatkuisivat.

Kurronen toteaa blogissaan, että työttömyys on vähentynyt hyvin nopeasti koronakevään 2020 työttömyyspiikin jälkeen, ja myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun. Työllisyysaste on noussut 72,8 prosenttiin.