”Puhuvatko hoitajat ministerin mielestä pötyä?”

Hoitajien mukaan suojavarusteita ei ole riittävästi.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on huolissaan suojavarusteiden riittävyydestä terveydenhuollon ammattilaisille.

Sarkomaa on jakanut Twitterissä Sairaanhoitajaliiton koronakyselyn tuloksen, jonka mukaan pula suojavarusteista on johtanut sosiaali- ja terveydenhuollossa äärimmäisiin tilanteisiin. Sairaanhoitajia on kyselyn mukaan ohjeistettu suojautumaan sadetakkiin ja talouspaperiin.

Sosiali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) puolestaan kertoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Suomessa on riittävästi suojavarusteita hoitohenkilökunnalle ja niitä lähetetään lisää tarvitseville.

Sarkomaa hämmästelee ministerin kommenttia.

– Puhuuko ministerin mielestä hoitajat pötyä? Onko ministeri oikeasti tietämätön tilanteesta vai mistä kyse, Sarkomaa kysyy Twitterissä.

Sairaanhoitajaliiton kyselyyn on tähän mennessä vastannut 750 hoitajaa. Suurin osa heistä työskentelee julkisella sektorilla ja vajaa puolet sairaalassa.

