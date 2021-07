”Puhutaan rajoituksista, kun meilläkin on rokotettu 62 prosenttia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa täyden rokotesuojan on saanut vasta 27,7 prosenttia väestöstä.

Husin entinen toimitusjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén (sd.) muistuttaa Suomen rokotuskattavuuden olevan edelleen hyvin matala moniin muihin länsimaihin verrattuna.

Deltamuunnoksen leviämisen ehkäisemiseen tarvitaan täysi rokotesuoja eli kaksi rokoteannosta. Suomessa vasta 27,7 prosenttia on saanut kaksi annosta, kun esimerkiksi Britanniassa osuus on 53 prosenttia. Englannin alueella osuus on 62 prosenttia.

Aki Lindénin mukaan tilanne tulisi huomioida rajoitusten purkamistahdissa.

– Palataan Suomessakin keskustelemaan löysäämisestä, kun on saavutettu tuo 62 prosenttia, Lindén kirjoittaa Twitterissä.

Hän huomauttaa, että Skotlannissa ollaan purkamassa rajoituksia, minkä seurauksena baarit saavat olla auki puoleenyöhön asti.

– Meillä aukiolon lyhentämistä klo 01:een kutsutaan rajoitusten tiukentamiseksi. Walesissa kasvomaskipakko julkisissa tiloissa pysyy voimassa. Maassa maan tavalla.

