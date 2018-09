Puhemies nuhteli Teuvo Hakkaraista kielenkäytöstä – näin hän sanoi

Sdp:n uusi kansanedustaja toivoi, ettei tällaista kieltä käytettäisi.

Kesätauon päättänyt eduskunta keskusteli täysistunnossa tiistaina alkuillasta kotoutumisen edistämisestä.

Perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen puhui Tornioon maahanmuuttoaallon aikana tulleista linja-autollisista miehiä. Hän jatkoi puhettaan näin:

– Mutta käytäntö on se, miten he kotoutuvat tänne. He ovat ihmisiä niin kuin mekin. He haluavat puolison. Annammeko me pumpattavan barbaran vai jarrua vai mitä? Ei se onnistu, Teuvo Hakkarainen sanoi.

Varapuhemies Mauri Pekkarinen koputti tällöin nuijalla. Hakkarainen totesi vielä “nämä asiat on vain puhuttava niin kuin ne ovat”, jolloin varapuhemies koputti uudestaan.

Sdp:n tuore kansanedustaja Riitta Mäkinen sai puheenvuoron. Hän totesi, että “olen pitkään tässä toivonut, että näistä asioista voitaisiin jokseenkin asiallisesti keskustella, ja nyt kun puhutaan siitä, että istumme kansanedustajina tässä istuntosalissa, niin arvostaisin henkilökohtaisesti erittäin paljon sitä, että ihan tällaista kieltä ei jatkossa käytettäisi”.

Varapuhemies Mauri Pekkarinen käytti tällöin puheenvuoron.

– Löin muutaman kerran nuijaa pöytään, ja se oli viesti edustaja Hakkaraiselle todellakin siitä, että sellaista kielenkäyttöä, josta joku voi kokea, että se on vähättelevää tai kyseenalaistavaa jonkun toisen ihmisen suuntaan, mieluusti tässä salissa ei sallita käytettävän, varapuhemies Mauri Pekkarinen sanoi.

Teuvo Hakkarainen sanoi, ettei hänen tarkoituksensa ollut ketään loukata. Hän totesi “kiitos puheenjohtajalle, kun nuhtelitte, ja kiitos siitä, että ohjaatte seuraavissa puheenvuoroissa, jos käytän vääränlaisia sanoja”.