Puhemies: Kansanedustajat eivät saa olla trollien tai meemien vallassa

Anu Vehviläinen peräänkuuluttaa kansanedustajilta kriittistä lukutaitoa.

Eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan maailmalla on nähty vakavia yrityksiä horjuttaa demokratiaa. Hän sanoi, että Capitolin kukkulan tapahtumien lisäksi Valko-Venäjällä vaalitulosta ei ole kunnioitettu ja Venäjällä opposition toimintamahdollisuudet on tukahdutettu.

Suomessa on hänen mielestään huolehdittava demokratian kivijaloista.

– Kansanvallan edustajina meidän on nähtävä ihmisten kokemus ulkopuolelle jäämisestä. On kuultava erityisesti niiden huolet, jotka eivät osaa tai pysty tuomaan asioitaan esille. Yleensä äänekkäiden viesti aina kuuluu, mutta maan hiljaisten ei, Anu Vehviläinen sanoi eduskunnassa valtipäivien avajaispuheessaan.

Puhemiehen mukaan kansanedustajilla on vastuu siitä, miten he pystyvät ymmärrettävästi kertomaan eduskunnassa käsittelyssä olevista asioista.

– On luonnollista, että oppositio tuo kärkevämmin esille asioiden huonot puolet ja hallituspuolueiden edustajat näkevät asiat myönteisemmin. Asiat ovat kuitenkin harvoin puhtaasti huonoja tai pelkästään hyviä.

Kansanedustajat luovat normia soveliaalle puhetavalle

Vehviläisen mukaan koventunut kielenkäyttö puhuttaa ja huolettaa suomalaisia.

– Kun puhe on mustavalkoista huudon ja haukun virtaa, vaarana on, että sisältökin kärjistyy ja kärsii. Kovista ja uhkaavista sanoista voi olla lyhyt matka uhkaaviin ja koviin tekoihin.

Puhemiehen mukaan puhe on kansanedustajien tärkein työkalu.

– Tämän vuoksi meillä edustajilla on erityisen suuri vastuu suomalaisessa keskustelukulttuurissa. Puheitamme seuraavat suomalaiset koululaisista eläkeläisiin. Annamme mallia, luomme normia soveliaalle puhetavalle.

Puhemies huomautti, että perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä.

– Tässä on meille ohjetta ja neuvoa myös täysistuntosalin ulkopuolelle; yleisötilaisuuksiin, omiin kirjoituksiin ja sosiaaliseen mediaan. Olemme kansanvallan käyntikortteja siellä, missä liikumme ja mielemme ilmaisemme. Eduskunnan arvovalta on puhtaasti omissa käsissämme, Vehviläinen totesi.

Vehviläisen mielestä on tärkeää, että Euroopan unionissa on valmisteltu laaja lakipaketti, jonka tarkoituksena on suitsia suurten some-yritysten valtaa. Tavoitteena on vastuuttaa yrityksiä haitallisen, jopa rikollisen sisällön levittämisestä.

– Kansanedustajina emme saa olla somen, trollien tai meemien vallassa. Meiltä, jos keneltä, vaaditaan kriittistä lukutaitoa ja kykyä tunnistaa, mikä on totta, mikä provokaatiota tai suoranaista valhetta, Vehviläinen linjasi.