Eduskunnan täysistunnossa nähtiin poikkeuksellinen tapaus.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen puhui eduskunnan täysistunnossa tiistaina konkurssilain yhteydessä. Hän totesi valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin tuoreen selvityksen kertovan, että jopa joka kymmenes yrityksistä ei tule selviämään seuraavaa kuukautta.

Istunnon puheenvuorojen sovitun aikarajan alkaessa tulla täyteen Heinonen oli puhunut palveluiden ja vieintalan vaikeuksista.

– Nyt myös yleisötapahtumat, festarit ja sen myötä erilaiset musiikkialan ammattilaiset, bändeistä valoon ja äänitekniikkaan, ovat erittäin tukalan tilanteen edessä. Arvioissa heidän menetyksistään puhutaan jo yli 150 miljoonasta. Konferenssit on kielletty, monet messukeskukset, tapahtumajärjestäjät ovat erittäin tukalassa tilanteessa. Itse asiassa lomautettujen määrä on nyt Suomen historian korkein. Edes 90-luvun lamassa emme nähneet näin korkeaa lomautettujen määrää. Maaliskuussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 65 000. Edellinen ennätys oli 90-luvun lamasta, jolloin lomautettuja oli yli 55 000, Timo Heinonen puhui.

Eduskunnan varapuhemies Antti Rinne (sd.) kopautti tällöin nuijallaan kolmen minuutin täyttymisen aikamerkiksi.

Heinonen kuitenkin jatkoi:

– Arvoisa puhemies, käytän kansanedustajalle kuuluvaa perustuslaillista oikeutta puhua hivenen pidempään.

Antti Rinne totesi takaisin, että ”siis sen kolmen minuutin jälkeen voitte pyytää uuden puheenvuoron. Näin on sovittu puhemiesneuvostossa”.

– Ja se on sitova päätös?, Timo Heinonen kysyi.

– Näin on sovittu puhemiesneuvostossa, Rinne toisti.

Heinonen ei antanut periksi:

– Puhemies (Matti) Vanhanen ilmoitti, että se on ohje ja suositus, Heinonen sanoi Rinteelle.

– Se on suositus, Antti Rinne joutui myöntämään.

– Kyllä. Eli jatkan hetken, Heinonen totesi.

Sananvaihto huvitti suuresti muita salissa olleita kansanedustajia.

Timo Heinosella ei ollut enää pitkää puhetta jäljellä:

– Arvoisa puhemies, 90-luvulla lomautettuja oli siis pahimmillaan 55 000 eli selvästi vähempi kuin tällä hetkellä. Ja nyt kun puhutaan konkurssiuhasta ja konkurssilainsäädännöstä, niin jo kuukausi sitten, huhtikuun alussa, joka viides työnantajista pelkäsi konkurssia. Ja nyt konkurssiin on mennyt yli tuhat yritystä alkuvuoden aikana. Tässä esityksessä rajoitetaan siis väliaikaisesti konkurssiin hakemista velkojien hakemuksesta. Yritysten tilanne on tukala, niin kuin tuossa edellä kuvasin, ja pitää huomauttaa, että nämä ongelmat johtuvat siis koronakriisistä ja ongelmiin yritykset eivät ole voineet varautua. Kannattavat ja toimivat yritykset ovat menettäneet asiakkaansa ja myynnin heistä riippumattomista syistä. Siksi esitys, mikä pelastaa yrityksiä turhilta konkursseilta, on erittäin kannatettava, Heinonen lopetti.

Timo Heinonen sanoo Verkkouutisille, ettei hän suinkaan protestoinut, mutta hänellä oli kolmea minuuttia enemmän asiaa.

– Aikanaan kokenut parlamentaarikko Mauri Pekkarinen käytti perustuslain (takaamaa) kansanedustajan rajoittamatonta puheoikeutta kun tilanne sitä vaati, Heinonen perustelee.