Puhemiehen mukaan vuotojen on loputtava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anu Vehviläinen sanoo julkisuuteen päätyneiden tietojen vaikuttaneen perustuslakivaliokunnan sisäiseen luottamukseen.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen arvioi perustuslakivaliokunnan toimivan ”erittäin hyvin” viime päivien kuohunnasta huolimatta.

– Puhemiehen kannalta mikään ei ole sen tärkeämpää kuin että eduskunnan toiminta on kaikella tavalla järjestäytynyttä, luottamusta herättävää ja uskottavaa. Ja te monet varmaankin jaatte ajatuksen, että perustuslakivaliokunta on tietyllä tavalla tämän talon kruununjalokivi, jolla on aivan tietty merkitys eduskunnan työlle, Anu Vehviläinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Jos tulee hässäkkää, niin on pystyttävä keskustelemaan, että miten valiokunnan arvovalta saadaan palautettua.

Puhemies kertoi käsitelleensä torstaina pidetyssä kokouksessa valiokunnasta tihkuneita vuotoja. Vehviläisen mukaan on selvää, että julkisuuteen päätyneet tiedot ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimien käsittelystä ovat vaikuttaneet valiokunnan työskentelyyn ja sisäiseen luottamukseen.

– Sen takia vuodoista pitäisi ehdottomasti päästä eroon. Oli sitten kyse perustuslakivaliokunnasta tai muista valiokunnista, Anu Vehviläinen sanoi.

– Tässä yhteydessä haluan todeta, että minulla ei ole moitteen sijaa median suhteen, sillä media ja toimittajat tekevät omaa työtään. Mutta sitten se toinen puoli on se, että jos ajatellaan työskentelyä valiokunnassa, niin siellä sisäinen luottamus on pystyttävä säilyttämään, Vehviläinen jatkoi.

Varajäsenten vyöry vaikutti työskentelyyn

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) käsittelivät puhemiehen kanssa valiokuntaan liittyvää koulutusta. Vaalikauden alussa järjestetty koulutus arvioitiin hyvin perusteelliseksi, mutta koronapandemian myötä perustuslakivaliokuntaan nimettiin suuri määrä varajäseniä.

– Valiokunta oli kriisin vyöryessä työllistetty valmiuslain ja muun suhteen, jolloin lisäsimme täysistuntosalissa valiokuntiin paljon varajäseniä. Perustuslakivaliokuntaan lisättiin peräti viisitoista ja voi olla, että tällä on myös ollut vaikutusta asiaan. Joukko, joka on nyt työskennellyt, ei ole ollut yhtä tietoinen valiokunnan tai yksittäisten jäsenten roolista, Anu Vehviläinen sanoi.

Hänen mukaansa jatkossa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, että juridiikka ja politiikka eivät mene työssä sekaisin.

– Jokaisen pitää unohtaa puoluetunnukset, kun astuu sisään perustuslakivaliokunnan huoneeseen. On iso arvo päästä yksimieliseen mietintöön, vaikka se ei ole aina onnistunut, puhemies sanoi.

Ei tarvetta tuomioistuimelle

Ministerivastuuasiassa kymmenen kansanedustajaa voi tehdä muistutuksen, jolla asia saatetaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Anu Vehviläinen kertoi pitävänsä ongelmallisena, että ilmoituksen tekemiseen osallistuvat kansanedustajat voivat olla mukana käsittelemässä asiaa myös valiokunnassa.

– Se ei ole minun käsitykseni mukaan hyvä asia, Vehviläinen sanoi.

Perustuslakivaliokunnan korvaajaksi on ajoittain esitetty uutta perustuslakituomioistuinta. Tuomioistuin arvioisi jälkikäteen, onko jokin jo toimeenpantu laki perustuslain mukainen vai ei.

Anu Vehviläinen huomautti keskustelun yleensä kiihtyvän, jos valiokunnassa syntyy ”hässäkkää”.

– En itse sitä kannata. Minusta perustuslakivaliokunta toimii hyvin tässä maassa, Vehviläinen sanoi.