Puhelu väärässä paikassa voi johtaa teloitukseen Pohjois-Koreassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan-vastaisella rajalla otetaan kiinni ulkomaille soittaneita ihmisiä.

Pohjois-Korean turvallisuudesta vastaavan ministeriön joukot tekevät sattumanvaraisia pidätyksiä lähellä Kiinan rajaa. Maan viranomaiset sulkevat pidätyskeskuksiin ihmisiä, jotka syyllistyvät laittomiin puhelinsoittoihin. Lehden mukaan pidätettyjä on hieman alle kaksisataa.

Asiasta kertoo eteläkorealainen Daily NK, joka on keskittynyt uutisiin Pohjois-Koreasta. Lehti nojaa tietonsa nimettömiin lähteisiin heidän turvallisuutensa varmistamiseksi.

Viranomaiset ovat toukokuun lopusta lähtien tehneet tarkastuksia vuorokauden ympäri. He käyttävät elektronisia apuvälineitä, joilla laittomat puhelimet ja näiden käyttäjät voidaan paljastaa.

Pidätyksiä tehdään kahdenlaisia: Ensinnäkin henkilö voi jäädä kiinni ”rysän päältä” eli kesken tai heti jälkeen puhelun. Toiseksi viranomaiset voivat pidättää ”potentiaalisia” rikollisia, joiden vasta epäillään valmistelevan laitonta puhelua.

– Pidätyskeskukset ovat niin täynnä, että ne eivät eroa kaninkoloista. Ihmisiä sijoitetaan WC-alueelle. Pidätetyt menettävät toivonsa, koska he eivät pääse tapaamaan perheitään.

Pidätyskeskuksiin vietyjä epäiltyjä yritetään saada tunnustamaan tekonsa lupaamalla heille anteeksiantoa. Myös painostuskeinoja käytetään, ja niihin kuuluu uhkauksia pään parturoimisesta ja työleirille lähettämisestä. Viranomaiset saattavat myös luvata, että epäilty vapautetaan välittömästi, jos tämä tunnustaa, että puhelinta käytti joku toinen henkilö, joka otti yhteyttä maan rajojen ulkopuolelle.

Puhelimen käytöstä epäiltyjä on suljettu pidätyskeskuksiin. Sellit on suunniteltu kuuden henkilön säilyttämiseen, mutta pohjoiskorealaisen lähteen mukaan on tavallista, että niihin suljetaan kaksikymmentä ihmistä.

Lähteen mukaan Pohjois-Korea on julkisesti tuominnut kuolemaan kymmenen laittomaan puheluun syyllistynyttä ihmistä. Heidät on myös teloitettu.