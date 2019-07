Puhelinoperaattorilta ratkaisu huijauspuheluille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Telia käyttää hyväkseen tunnistettuja numerosarjoja ja Suomeen kohdistuvan puheluliikenteen määriä.

Telia on luonut yhtenä ensimmäisistä operaattoreista maailmassa ratkaisun, joka pystyy blokkaamaan huijauspuheluita. Telia kertoo asiasta tiedotteessaan.

Huijauspuhelut, jotka tunnetaan myös nimellä Wangiri tai ”one ring and cut”, ovat laaja kansainvälinen ongelma. Puhelin soi kerran tai pari, minkä jälkeen puhelu katkaistaan. Tavoitteena on saada vastaanottaja soittamaan takaisin. Jos tähän ulkomaan numeroon soitetaan takaisin, puhelusta veloitetaan ulkomaan puhelumaksu, joka menee huijarin tilille.

Huijarit muuttavat Telian mukaan toimintaansa jatkuvasti esimerkiksi vaihtamalla numerosarjan, josta huijauspuhelu soitetaan. Tämä tekee ongelman lopettamisesta vaikeaa.

Puhelinoperaattorin ratkaisu seuraa tunnistettuja numerosarjoja, ja Suomen osalta ulkomailta Suomeen kohdistuvan puheluliikenteen määriä. Puheluliikenteestä tunnistetaan Wangiri-tyyppiset huijauspuhelut. Tunnistamisen jälkeen puheluliikenteen lähde estetään, eivätkä puhelut saavu operaattorin asiakkaille.

Huijauspuhelut tulevat Telian mukaan alloittain. Suomessa puheluita estetään tiettyinä viikkoina tuhansittain, mutta hiljaisina aikoina vain muutamia satoja. Suomessa Wangiri-tyyppiset puhelut eivät ole laaja ongelma verrattuna moneen muuhun maahan, mutta Telian mukaan niistä ollaan säännöllisesti yhteydessä yhtiön asiakaspalveluun.

– On hyvä, että voimme suojella asiakkaitamme tämän tyyppisiltä huijauksilta. On todella vaikeaa estää huijauksia täysin, ja joitain huijauspuheluja voi silti tulla. On tärkeää olla soittamatta takaisin niihin kansainvälisiin numeroihin, joita ei itse tunnista. Tämän uuden ratkaisun myötä olemme pystyneet vähentämään huijauspuheluiden määrää huomattavasti, turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle Telia Finlandilta sanoo.