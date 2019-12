Puhelinlangat lakkaavat laulamasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Telian lankapuhelinverkon liittymät on suljettu syksyn aikana.

Telia kertoi tämän vuoden tammikuussa lakkauttavansa lankapuhelinpalvelujen tarjoamisen vuoden 2019 kuluessa. Lankapuhelinpalveluiden alasajo on edennyt vuoden aikana suunnitellusti, kun runsaat 6000 kuluttajaliittymää on suljettu.

Asiakkaat ovat lopettaneet liittymiä päättämisilmoituksen jälkeen ja Telia on järjestänyt korvaavia palveluita niitä halunneille asiakkaille.

– Olemme luvanneet toteuttaa kaikki lankapuhelinpalvelut nykyaikaisemmilla vaihtoehdoilla. Vajaa puolet kuluttajista on jatkanut vanhan lankapuhelinnumeron käyttöä pöytä-gsm-puhelimella, ja kolmannes ei ole tarvinnut uutta korvaavaa palvelua tilalle, sanoo teknologiajohtaja Jari Collin Telialta.

Asiakkaiden viimeiset liittymät hiljenivät jo lokakuussa. Isojen yritys- ja yhteisöasiakkaiden teknologian vaihto on edennyt vuoden loppua kohden. Yritysasiakkailla on tyypillisesti käytettävissään monipuolinen valikoima mobiili- ja internetpuhepalveluita poistuvien lankapuheluiden tilalle.

Lankapuhelinverkon tekniikka on vanhentunut ja palveluiden käyttö vähentynyt vauhdilla. Lankapuheluiden osuus Suomen puheliikenteestä on vain kolme prosenttia, ja lankapuheluiden ja -minuuttien määrä Telian verkossa on laskenut tällä vuosikymmenellä 20-25 prosenttia vuodessa.

Lankapuheluiden päätyttyä Telia jatkaa lankapuhelinverkon keskusten, keskittimien ja muiden laitteiden purkamista. Lankapuhelinpalveluiden päättyminen ei koske kupariyhteyksillä toimivia laajakaistaliittymiä.