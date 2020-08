”Puheet työllisyyspäätösten siirtämisestä käsittämättömiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan varapuheenjohtajan mukaan hallituksella on kolme tehtävää ylitse muiden.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkosen mukaan tautitilanne Suomessa on pidettävä hallinnassa. Se edellyttää ennen muuta testauksen kuntoon laittamista.

– Tarvitaan julkisten, yksityisten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. Ideologisia esteitä yksityisen puolen voimavarojen hyödyntämiseen ei ole varaa olla. Mikäli uusia rajoituksia tarvitaan, niiden on oltava ensisijaisesti alueellisia, hän sanoo.

Honkonen kehottaa pääministeriä ja hallitusta johtamaan tiukasti koronaviruksen vastaisia toimia sen sijaan, että yksittäiset ministeriöt vievät, niin kuin viime viikkoina on tapahtunut.

Toiseksi ihmisille on saatava töitä. Honkonen pitää ”käsittämättöminä puheita työllisyyspäätösten siirtämisestä budjettiriihtä myöhemmäksi, kun satojatuhansia suomalaisia on edelleen lomautettuna tai työttömänä ja Suomen viennin näkymät ovat poikkeuksellisen sumuiset”.

Honkonen kuuluttaa ratkaisuja etenkin vientialoilla toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi sekä nuorten työllistämiseksi. Paikallisessa sopimisessa on Honkosen mukaan edettävä vihdoinkin.

– Nykyistä laajempi työpaikoilla tapahtuva sopiminen antaa mahdollisuuksia turvata olemassa olevia työpaikkoja monin tavoin epävarmana aikana. Honkonen alleviivaa, että pääministeripuolue SDP:llä on kovin vastuu siitä, että vakavan talous- ja työllisyystilanteen edellyttämiä päätöksiä tehdään.

Kolmanneksi Honkosen mukaan tarvitaan vahvaa köyhyyden, eriarvoisuuden ja osattomuuden vastaista politiikkaa.

– Budjettiriihessä ja syksyn mittaan on tehtävä ratkaisuja, joilla torjutaan lapsiperheköyhyyttä ja nuorten syrjäytymistä ja turvataan tasa-arvoiset peruspalvelut. Kiireellistä on alkaa purkaa terveydenhuollon jonoja koko Suomessa. Tämä edellyttää kuntien hankalan taloustilanteen helpottamista.

Honkosen mielestä hallituksen on asetettava asioita tärkeysjärjestykseen.

– Esimerkiksi turve ei ole nyt päällimmäisin asia etenkin, kun turpeen tulevaisuuden osalta on yhdessä sovittu suunnitelma olemassa. Pääministerin erityinen tehtävä on vaalia hallituksen päätöksentekokykyä, mutta kaikilta hallituspuolueilta on oikeus odottaa keskittymistä olennaiseen, Honkonen sanoo.