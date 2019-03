”Puheet on pidetty” – veteraanien jäähyväispuheet eduskunnassa

Viisi eduskunnassa pitkään ollutta vaikuttajaa piti viimeiset istuntopuheensa.

Eduskunnan vaalikausi päättyy tiistaina viimeisiin äänestyksiin. Maanantain täysistunto oli viimeinen, jossa asioita käsiteltiin.

Istunnossa kuultiin historian huminaa, kun keskustan veteraanikansanedustajat Seppo Kääriäinen, Sirkka-Liisa Anttila ja Tapani Tölli sekä sinisten Lea Mäkipää pitivät kukin viimeisen istuntopuheensa. Samoin teki vielä keskustan varapuhemies Mauri Pekkarinen.

Kolminkertainen ministeri ja 32 vuotta eduskunnassa istunut Seppo Kääriäinen, 70, puhui eduskunnan ja kansanedustajan asemasta. Hän puhui V.J. Sukselaisesta, Urho Kekkosesta ja Kyösti Kalliosta.

– Yhtä tähdennän tässä: ymmärtäkäämme toisiamme. Tai kääntäen: älkäämme ymmärtäkö toisiamme ainakaan tahallaan väärin. Siitä alkaa luottamus ja yhteistyö, ja niiden varassa Suomi on eheytynyt, Suomi on pitänyt itsenäisyytensä, elinvoimaisuutensa ja uskon tulevaisuuteen, Seppo Kääriäinen sanoi.

– Arvoisa puhemies! Valitan, että eksyin vähän sivuun itse asiasta, mutta kyllä se ainakin liippasi tätä agendan kohtaa. Tämä on viimeinen puheenvuoro meikäläiseltä tältä puhujakorokkeelta. Puheet on pidetty. Riittää, kun sanon ”kiitos”. Siinä on kaikki. Kiitos.

33 vuoden ajan Suomen eduskunnassa istunut ja kahdesti ministerinä toiminut Sirkka-Liisa Anttila, 75, sanoi politiikkaa ihmissuhdetyöksi.

– Se on hyvää yhteistyötä ja joukkuepeliä, ja siihen kuuluvat olennaisena osana erilaiset mielipiteet. Itse peräänkuulutankin sitä, että me ymmärtäisimme toinen toisiamme enemmän ja hyväksyisimme sen tosiasian, että emme me täällä keskustelemalla toinen toistemme mielipiteitä pysty muuttamaan, mutta me pystymme yhdessä hakemaan rakentavalla tavalla sen yhteisen pienimmän nimittäjän, jonka pohjalta sitten yhdessä päätöksiä tehdään, Sirkka-Liisa Anttila totesi.

– Omasta puolestani kaunis kiitos 36 vuodesta — niiden edessä olen nöyrä.

Kolmantena puhui 16 vuotta eduskunnassa istunut Tapani Tölli, 67, joka sanoi vähän aristelevansa käyttää puheenvuoroa huomattavasti kokeneempien parlamentaarikkojen jälkeen.

– Vähän yli sata vuotta sitten, syksyllä 1917 eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi, ja sitä se on siitä saakka ollut. Meidän yhteinen tehtävämme on huolehtia siitä, että tämän talon, tämän instituution roolia korkeimman vallan haltijana ei mikään murra. Ei minkään tule murtaa, Tapani Tölli sanoi.

– Me edustajat tulemme ja menemme, niin kuin meistä moni nyt lähtee, mutta tämä on graniittilinna, sillä on symbolimerkitys myös siinä mielessä. Tämän täytyy pysyä, ja tästä meidän on yhdessä, tämän arvovallasta, hyvin huolehdittava. Silloin meillä on myöskin tulevaisuus. Kun kansainvälisesti vertaamme, meillä on yksi maailman toimivimpia parlamentteja. Haluan kiittää kaikkia näistä vuosista. Täällä on ollut mielenkiintoista ja vaikuttavaa olla.

Lea Mäkipää, 71, oli SMP:n kansanedustaja kolme kautta 1983-1995 ja PS:n/sinisten kansanedustaja vuodesta 2011. Hän puhui viimeiseksi lastensuojelulaista.

– Tässä tuli nyt ihan tämmöisiä, mitä minun käytännön kokemukseni on osoittanut, ja tämä oli varmaan minun viimeinen puheeni. Minä en täällä pöntössä ole usein. Toivotan teille kaikille oikein aurinkoisia eläkepäiviä ja, niin kuin usein lapsillekin sanon, Taivaan isän siunausta. Vaikka me olemme kuinka viisaita poliitikkoja, ilman meidän Herramme johdatusta me emme ole yhtään mitään. Kiitos, Lea Mäkipää sanoi.

Puhemies Paula Risikko lausui edustajien puheen jälkeen kunnioittavat kiitokset.

Puhemiehet vaihtoivat vielä vuoroa niin, että istunto päättyi varapuhemies Mauri Pekkarisen (kesk.) johdolla.

– Arvoisat edustajat, kun tämä istunto päättyy, totean, että tämä on viimeinen minun tässä eduskuntatalossa johtamani täysistunto, Mauri Pekkarinen sanoi istunnon päätössanoiksi.

Euroopan parlamenttiin pyrkivä Mauri Pekkarinen, 71, on ollut viidesti ministeri ja eduskunnassa vuodesta 1991.

Eduskunnasta jäävät heidän lisäkseen pois Mikko Alatalo, Anne Berner, Maarit Feldt-Ranta, Hanna Halmeenpää, Eero Heinäluoma, Lauri Ihalainen, Kauko Juhantalo, Timo Kalli, Niilo Keränen, Jaana Laitinen-Pesola, Annika Lapintie, Maria Lohela, Anne Louhelainen, Riitta Myller, Martti Mölsä, Ville Niinistö, Mats Nylund, Pentti Oinonen, Pekka Puska, Markku Rossi, Vesa-Matti Saarakkala, Pertti Salolainen, Timo Soini, Lenita Toivakka, Jani Toivola, Maria Tolppanen, Kari Uotila, Antero Vartia, Harry Wallin ja Stefan Wallin.