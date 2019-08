”Puheet ilmaston ja lapsiluvun yhteydestä pitää lopettaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hilkka Kempin mukaan Suomen tulisi olla aidosti lapsimyönteinen yhteiskunta.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi ihmettelee lapsiperheiden syyllistämistä viimeaikaisessa ilmastokeskustelussa.

Hänen mukaansa monilapsisten perheiden äitien tekemiä valintoja kyseenalaistetaan myös esimerkiksi koulutustason tai työllisyysnäkökulmien nojalla.

– Monilapsisia perheitä kuvaillaan jopa ilmastovihamielisiksi, kannustetaan lapsettomuuteen tai neuvotaan tavoittelemaan pienempiä perhekokoja. Jos Suomeen mielitään saada lisää vauvoja, puheet ilmaston ja lapsiluvun välisestä suhteesta tulee lopettaa. Suomen on oltava aidosti lapsimyönteinen ja perheystävällinen yhteiskunta, Kemppi toteaa tiedotteessa.

Kansanedustaja viittaa Helsingin Sanomien uutisoimaan tutkimukseen, jonka mukaan rikkaassa maassa asuva voi tehdä suurimmat päästövähennykset hankkimalla yhdenkin lapsen vähemmän.

– Maailma, jossa raha ja mustavalkoinen totuus ajavat perheonnen edelle, on vääristynyt. Alettaessa mitata lapsen aiheuttamaa ilmastokuormitusta inhimillinen arki hämärtyy, Hilkka Kemppi sanoo.

Hän huomauttaa, että lapsiperheiden hiilijalanjälkeä perusteltiin uutisessa perheen suurempien asumisneliöiden myötä.

– On harhaanjohtavaa ohjata suomalaisia lapsettomuuteen kohtuullisten asumistottumusten sijaan. Toisaalta moni iso perhe asuu myös varsin ahtaasti. Ilman lapsia on turha odottaa, että Suomi on etunenässä pelastamassa maapalloa ilmaston lämpenemisestä vielä 50 vuoden jälkeenkin, Kemppi jatkaa.

Hilkka Kemppi kehottaa hallitusta laatimaan perhevapaauudistuksen, joka loisi lapsimyönteistä ilmapiiriä ja huomioisi perheiden moninaisuuden.

– Syntyvyys ja ekologisesti kestävä kehitys eivät ole toistensa vastakohtia, vaan niitä voidaan edistää tasapainossa. Kulutusvalinnoissa tukeminen edistää myös lapsiperheiden mahdollisuuksia pienentää hiilijalanjälkeään, Kemppi sanoo.