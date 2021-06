Puheenjohtaja kertoo: Näin Tytti Yli-Viikari vastasi Finnair Plus -pisteistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Outi Alanko-Kahiluodon mukaan VTV:n toiminnassa havaitut puutteet ovat erittäin poikkeuksellisia eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) kertoo, että Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) taloudenhoidon ja pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin toiminnan selvittämisen helmikuussa.

Valiokunta kuuli asiantuntijoita ja teki tietopyyntöjä eri tahoille. Valiokunnan käytössä on ollut 64 kirjallista asiantuntijalausuntoa. Mietintö on yksimielinen.

Alanko-Kahiluoto totesi, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on ollut viime vuoden lopusta lähtien kielteisen julkisuuden kohteena ja sillä on ollut pääosin viraston pääjohtajan valtion varojen käyttöön liittyviä epäselvyyksiä.

– Tapahtunut on valiokunnan näkemyksen mukaan horjuttanut luottamusta tarkastusvirastoon valtionhallinnon ylimpänä ulkoisena tarkastajana. Pidämme tärkeänä, että valtion tarkastusviraston toiminta vakuuttaa kansalaiset siitä, että valtion varoja käytetään myös tarkastusvirastossa sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, että toimintaprosessit ovat läpinäkyviä ja että virasto itse toimii kuten se edellyttää tarkastettaviensa toimivan, Alanko-Kahiluoto sanoi esitellessään eduskunnalle tarkastusvaliokunnan mietintöä.

Sisäinen tarkastus ei havainnut huomautettavaa

Alanko-Kahiluoto kertoi, että VTV:n matkahallinnon sisäisessä tarkastuksessa ei ilmennyt erityistä huomautettavaa vuoden 2019 osalta.

– Valiokunnan mielestä on merkille pantavaa, että valiokunta päätyi omassa selvityksessään toisenlaiseen tulokseen kuin tarkastusviraston sisäinen matkahallinnon tarkastus, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Tarkastusvaliokunta kiinnittää vakavaa huomiota erityisesti pääjohtajan matkalaskujen puutteellisiin tietoihin ja kuittien puuttumiseen. Alanko-Kahiluoto kertoi, että Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden valiokunnalle tuottamasta aineistosta käy ilmi, että pääjohtajan laskuista on tehty useita lisäselvityspyyntöjä virastolle ja virastoa on toistuvasti pyydetty täydentämään tietoja sekä toimittamaan puuttuvia kuitteja ja selvityksiä.

– VTV:n toiminnassa havaitut puutteet ovat Palkeiden mukaan erittäin poikkeuksellisia eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2019 aikana pääjohtajan maksuaikakortilla tehtyjä kululaskuja on tarkastusvirastossa hyväksytty palvelukeskuksen ja valtiovarainministeriön suositusten vastaisesti.

– Palkeet on perustellut suositustaan sillä, että kyseiset menot eivät ole sellaisia menoja, joita olisi perusteltua maksaa viraston toimintamenoista, sillä niitä ei voi katsoa tarkastusviraston tehtävien hoidon kannalta välttämättömiksi menoiksi.

Finnair Plus -tilin tiedot ”henkilökohtaisia”

Alanko-Kahiluoto kertoi, että pääjohtajan virkamatkoista kertyneitä Finnair Plus -pisteitä ei ole hyödynnetty pääjohtajan virkamatkojen yhteydessä. Pääjohtajalla on Finnair Plus -tiliin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, eikä virastolla ei pääsyä tilin tietoihin. Tästä syystä virastolla ei ole tietoa siitä, ovatko pisteet kokonaan käyttämättä.

– Asiaa on kysytty myös pääjohtajalta itseltään valiokunnan kuulemisessa. Pääjohtaja on vastannut, että Finnair Plus -tilin tiedot ovat henkilökohtaisia, eivät ole julkisia tietoja eikä hänellä ole velvollisuutta vastata niitä koskeviin kysymyksiin, Alanko-Kahiluoto kertoi.

Puheenjohtajan mukaan valiokunta pitää valitettavana ja tarkastusviraston oman toiminnan luotettavuutta ja uskottavuutta horjuttavana, että pääjohtaja on tehnyt valintansa siihen nojautuen, ettei hänellä ole velvollisuutta antaa tietoja virkamatkojen perusteella ansaittujen kanta-asiakaspisteiden käyttämisestä.

– Pääjohtaja on lisäksi jättänyt tilanteen selvittämisen julkisuudessa sekä asiasta tiedottamisen alaistensa vastuulle.

Matkasuunnitelmiin merkitty vain päivärahat

Alanko-Kahiluoto kertoi, että suurimpiin matkalaskuihin toteutetun otoksen perusteella noin 75 prosenttia pääjohtajan matkasuunnitelmista on ollut olennaisesti puutteellisia.

– Matkasuunnitelmassa on usein ollut vain matkan toteuttamisesta aiheutuneet päivärahat.

Eräiden kulujen osalta tarkastusvirasto on ryhtynyt toimenpiteisiin niiden takaisin perimiseksi tai verotuksen oikaisemiseksi.

– Valiokunta pitää pääjohtajan toimintatapaa matkustusasioiden hoitamisessa huolimattomana, viraston omia sekä Palkeiden voimavaroja kuormittavana ja katsoo sen myös osoittavan jonkin asteista välinpitämättömyyttä noudattaa koko henkilöstöä sitovia menettelytapoja.

Alanko-Kahiluoto sanoi, että valiokunta ei pidä veronmaksajien rahojen käyttöä pääjohtajan kampaamo- ja stailauspalveluihin hyvää harkintaa osoittavana.