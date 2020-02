Puhe palvelusetelien heikentämisestä huolestuttaa yrittäjiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitusohjelmassa on maininta uudistuksesta, ja Suomen Yrittäjien mukaan ajatuksia on kuultu lain heikentämisestä.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala on hiukan huolissaan, millaisia muutoksia palvelusetelilakiin voi mahdollisesti olla tulossa.

Hallitusohjelmassa on maininta palveluseteliohjelman uudistamisesta, mutta Kujalan mielestä nykylaki on jo aika hyvä. Palveluseteleitä ei kunnissa vain ole paljon käytetty muun muassa lainsäädäntömuutoksia odotellessa.

– Olen vähän huolissani, että joidenkin mielestä lakia pitäisi jopa heikentää, Kujala totesi yrittäjäjärjestön medialounaalla torstaina.

Hän ei kuitenkaan halunnut täsmentää, ketkä ovat heikennyksen kannalla.

– En nimeä mitään tahoa, mutta olen kuullut tämmöisiä ajatuksia, hän varoitti.

Kujalan mielestä laki vaatii vain joitakin teknisiä muutoksia, kun se siirretään maakunta-asentoon. Muita muutoksia ei välttämättä tarvita kuin se, että kunta muuttuu laissa maakunnaksi.

– Jos lakia uudistetaan, niin ehdoton edellytys on, että tuodaan velvoittavaksi eli joissakin palveluissa jopa subjektiiviseksi oikeudeksi valita palveluseteli julkisen palvelun sijaan, Kujala painotti.

Hän arvelee palvelusetelien olevan taas tulossa, koska kunnat on kyllästyneet odottamaan lainsäädäntömuutoksia. Kunnissa puhutaan hänen mukaansa todella paljon palvelusetelien käyttöönotosta, ja yrittäjäjärjestöltä kysytään apua ja neuvoja miten tulee toimia.

– Minulla on näppituntuma, että nyt on tapahtumassa isohko muutos, jonka me näemme luvuissa vuoden tai puolentoista päässä, Kujala kertoi.

