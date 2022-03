Puhe kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa kiihtyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston koolle.

Kiina on yhtynyt Venäjän pyrkimyksiin edistäessään salaliittoteoriaa, jonka mukaan Yhdysvallat on rahoittanut biologisten aseiden kehittämistä Ukrainassa, kertoo CNN.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian sanoi, että Washingtonin pitäisi hyväksyä monikansallinen tarkastus väitetyssä Yhdysvaltain valvonnassa sijaitsevassa bioaseiden laboratoriossa Ukrainassa.

Zhao viittasi Kiinan valtion yleisradioyhtiön CCTV:n maanantaina julkaisemaan raporttiin, jossa viitattiin Venäjän puolustusministeriön tiedottajan väitteisiin Yhdysvaltojen rahoittaneen biologisten aseiden kehittämistä Ukrainan laboratorioissa.

CNN:n torstaina tekemässä analyysissä havaittiin, että Kiinan valtion uutiskanavat ovat suurelta osin toistaneet Venäjän tiedotusvälineitä tai Venäjän viranomaisten tietoja Ukrainan hyökkäyksestä.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki torjui keskiviikkona syytökset salaliittoteorioina. Hän arvosteli tällä viikolla useissa tviiteissään väitteitä biologisista aseista ja huomautti, että Yhdysvallat oli myös nähnyt Kiinan viranomaisten ”kaiuttavan näitä salaliittoteorioita”.

– Nyt kun Venäjä on esittänyt nämä valheelliset väitteet ja Kiina on ilmeisesti tukenut tätä propagandaa, meidän kaikkien pitäisi olla varuillaan, että Venäjä mahdollisesti käyttää kemiallisia tai biologisia aseita Ukrainassa ja perustelee sen itse lavastamallaan hyökkäyksellä. Se on selvä malli, hän sanoi.

Psaki huomautti myös, että Venäjällä on pitkä ja hyvin dokumentoitu kokemus kemiallisten aseiden käytöstä sekä malli, jolla se syyttää länttä juuri niistä rikkomuksista, joihin Venäjä itse syyllistyy.

Myös Britannia on ollut erittäin huolissaan Venäjän mahdollisuudesta käyttää kemiallisia aseita Ukrainassa.

Britannian ulkoministeri Liz Truss kertoi CNN:lle torstaina, että se olisi vakava virhe Venäjältä, mikä lisäisi (Vladimir) Putinin jo tekemiä vakavia virheitä.

Truss kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Valkoinen talo varoitti, että Venäjä voisi käyttää kemiallisia aseita Ukrainassa.

Venäjä on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvostoa kokoontumaan tänään perjantaina ja tarkoitus keskustella Venäjän esittämistä väitteistä, joiden mukaan Yhdysvallat olisi kehittänyt biologisia aseita Ukrainassa. Mitään todisteita väitteidensä tueksi Venäjä ei ole esittänyt.