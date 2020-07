Pubit avaavat ovensa Englannissa kuukausien tauon jälkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Boris Johnson kehottaa ihmisiä käyttäytymään vastuullisesti rajoitusten purkamisesta huolimatta.

Pubit, ravintolat ja parturi-kampaamot avaavat tänään ovensa Englannissa yli kolme kuukautta kestäneiden poikkeusolojen jälkeen, uutisoi BBC. Lähes 35 000 pubia on ollut suljettuna maaliskuun 20. päivästä lähtien.

Normaalioloihin ei kuitenkaan ole vielä täyttä paluuta. Baaritiskiltä tilaamisen sijaan juomat tilataan pöytiintarjoiluna, ja asiakkaita kannustetaan varaamaan paikkansa etukäteen. Lisäksi musiikin äänenvoimakkuus tulee pitää matalana, jotta tarvetta huutamiselle ei olisi.

Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson kehotti kansalaisia nauttimaan uusista vapauksista vastuullisesti ja tukemaan paikallisia yrityksiä, mutta varoitti, että vaara ei ole vielä ohi.

– Jos [virus] alkaa taas leviämään hallitsemattomasti, tämä hallitus ei epäroi painaa jarrua määrätä rajoituksia uudelleen voimaan, Johnson lupasi perjantaina pidetyässä tiedotustilaisuudessa.

Tartuntojen määrä Englannissa on laskenut tasaisesti toukokuun alusta lähtien, mutta maassa on edelleen useita koronaviruskeskittymiä. Pubit pysyvät suljettuina muun muassa Leicesterissä, jossa on havaittu kuluneen viikon aikana 10 prosenttia koko maan uusista koronatartunnoista.

Isossa-Britanniassa oli perjantaihin mennessä havaittu yhteensä 285 000 koronatartuntaa. Yli 44 000 ihmistä on kuollut sairauteen vuoden alusta lähtien.