PTT: Talouden murroksen vaikutuksia ei ymmärretä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteiskunnan muutos asettaa uudenlaisia haasteita taloustutkimukselle ja tutkimuksen vaikuttavuudelle, kirjoittaa Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja Iiro Jussila laitoksen 40-vuotisjuhlasarjassa.

Jussila muistuttaa, että someajassa luotettava ja tasapainoinen tutkimustieto joutuu kilpailemaan huomiosta sensaatiohakuisten puheenvuorojen kanssa.

Jussilan mukaan tutkijoiden on kyettävä purkamaan talouden ilmiöitä auki yhä yksinkertaisemmin ja konkreettisemmin – tavalla, joka tavoittaa kansalaiset.

– Sosiaalisen median aikakaudella kilpailu huomiosta on äärimmäisen kovaa, minkä vuoksi on kyettävä myös herättämään kansalaisten ja median mielenkiinto. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, kun halutaan vaalia luotettavuutta ja tasapainoa. Sensaatiohakuisuus ja vihollisuuksien lietsominen kerää helposti moninkertaisen huomion, Jussila kirjoittaa.

– Suora yhteys asiantuntijan ja kansalaisen välillä korostaakin asiantuntijan vastuuta.

Populismin nousun tausta jäänyt piiloon

Politiikassa median murros ja sosiaalisen median nousu ovat Iiro Jussilan mukaan avanneet entistä enemmän tilaa populismille. Yhteys harjoitetun politiikan tosiasiallisten vaikutusten ja henkilöiden uudelleenvalinnan välillä voi olla aiempaakin ohuempi.

– Populismin kannatuksen varsinainen tausta on kuitenkin saattanut jäädä piiloon siksi, että talouden murrosta ja sen vaikutuksia esimerkiksi alueelliseen ja eri väestöryhmien eriarvoistumiseen ei ole kunnolla ymmärretty, hän kirjoittaa.

Kolumnissaan Jussila pohtii myös, mitä vaikutuksia digitalisaation kiihtymisellä ja aineettoman talouden nousulla on yritysten ja koko yhteiskunnan päätöksentekoon.

Iiro Jussilan kirjoitus avaa PTT:n 40-vuotisjuhlavuoden sarjan, jossa talouden tutkijat ja vaikuttajat pohtivat taloustutkimuksen roolia ja tehtävää yhteiskunnassa.