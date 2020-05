PTT: Kehysmenettelystä poikettava ensi vuonnakin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PTT:n mukaan on hyvin mahdollista, että poikkeusolojen mekanismin tarjoama jousto julkiseen talouteen ei riitä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmassa mainitun poikkeusolojen mekanismin ehdot täyttyvät koronakriisissä selvästi, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT lausunnossaan.

PTT toteaa, että poikkeusolojen mekanismi on suunniteltu suhdanneluontoisia poikkeusoloja silmällä pitäen.

– Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne on luonteeltaan erilainen ja vakavampi. On hyvin mahdollista, että mekanismin tarjoama jousto julkiseen talouteen ei riitä. Tällöin on syytä poiketa kehysmenettelystä myös ensi vuonna, tutkimuslaitos arvioi.

PTT:n mukaan koronakriisin aiheuttama iso lovi julkiseen talouteen on paikattava usean vuoden aikana.

– Talous kuitenkin toipuu sitä nopeammin, mitä lyhyemmäksi viruksen pahin vaikutus talouteen jää. Koronakriisissä todennäköistä on kuitenkin, että epidemia ja sen vaikutus talouteen eivät jää lyhytaikaisiksi. Lisäksi toipumisen uhkana on finanssimarkkinoiden luottamuksen horjuminen euroalueella.

Työttömyys kasvaa poikkeuksellisen paljon

Erityisesti palvelualoja koskevien kysynnän laskun ja rajoitustoimenpiteiden seurauksena työvoiman kysyntä vähenee selvästi. Vaikutukset työmarkkinoille ovat suuremmat ja nopeammat kuin normaalissa suhdannetilanteessa.

– Suhdannevaihtelut kohdistuvat yleensä voimakkaammin teollisuuteen. Nyt vaikutukset iskevät pahimmin työvoimavaltaisiin palvelualoihin. Tuotanto laskee ja työttömyys nousee tänä vuonna poikkeuksellisen paljon, PTT toteaa.

Hallituksen toimilla, joilla on pyritty vaikuttamaan koronaviruksen leviämiseen, on ollut negatiivinen vaikutus talouteen. Näitä toimia ei voi kuitenkaan PTT:n mielestä pitää talouden supistumisen lähteenä, sillä ne ovat olleet välttämättömiä tautitilanteen takia.

– On myös epäselvää, mikä on ollut hallituksen päätösten tosiasiallinen vaikutus talouteen. Kulutus olisi vähentynyt myös ilman niitä. Merkittävä negatiivinen vaikutus talouteen tulee myös ulkomaisen kysynnän laskun takia.