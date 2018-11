Psykologi HS:lle: Miksi töissä pitäisi aina olla kivaa?

Psykologin mukaan positiivisuuden korostaminen voi tuottaa työntekijöille pettymyksiä.

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen arvostelee Helsingin Sanomissa työpaikkojen huippufiiliksen ja kaverimeiningin korostamista. Järvisen mukaan tällaisissa puheissa on ”realiteetti hukassa” ja se saattaa johtaa pettymyksiin.

– On unohtunut, että esimies on se, joka loppupeleissä kuitenkin määrää ja se on se työpaikka, jolle teet töitä tiettyjen pelisääntöjen mukaisesti. Et voi odottaa, että teet aina vain kivoja hommia. Mitään paratiisia ei ole olemassa.

– Moni alkaa ajatella, että paskahommia ei kannata tehdä, vaan työn pitää olla luovaa, siinä voi matkustella ja tehdä kaikkea kivaa, Järvinen sanoo.

Organisaatiopsykologi kouluttaa työkseen työyhteisöjä ja esimiehiä ihmisten johtamisesta. Järvisen mukaan epärealistista kuvaa positiivisen fiiliksen työpaikoista luovat työnantajien lisäksi myös oppilaitokset.

– Oppilaitoksissa opettajat sanovat nuorille, että älkää tyytykö mihin tahansa, muistakaa että olette koulutettuja ja vaatikaa.

Järvinen kertoo huolestuttavasta kohtaamisesta, jossa nuori asiantuntijaksi valittu työntekijä ei suostunut allekirjoittamaan työsopimusta, jossa työnkuvaan kuului tarvittaessa ”muut esimiehen määräämät tehtävät”.

– Hän halusi tehdä vain niitä töitä, jotka häntä itseään kiinnostivat, Järvinen toteaa.

Positiivisuutta korostavassa työyhteisössä yhteistyökyvyttömät ihmiset eivät Järvisen mukaan voi enää piiloutua. Tämän lisäksi ihmiset ovat psykologin mukaan itsekkäämpiä, herkkähipiäisempiä ja vastuuttomampia, mikä saattaa näkyä heikkona kykynä vastaanottaa palautetta.

Järvinen toteaa, että herkkähipiäisyys saattaa näkyä esimerkiksi ”saikuttamisena”. Järvisen mukaan esimiehet saattavat pelätä palautteen antamista, jos on vähänkään merkkejä siitä, että työntekijä saattaisi loukkaantua siitä ja jäädä sairauslomalle.

– Jossain vaiheessa luulin, että nämä ovat vain poikkeustapauksia. Mutta eri alojen esimiehiltä kuulee tosi paljon sitä, että he kamppailevat asian kanssa.