Psykiatrin lista: Näistä merkeistä tunnistat psykopaatin

Psykopaatit eivät usein kykene tuntemaan todellista rakkautta.

Ylilääkäri, psykiatri David Eberhardin mukaan tietyt ympäristölliset ja perinnölliset tekijät saattavat altistaa psykopatialle.

Eberhard kertoo Aftonbladetin haastattelussa, että psykopaattisilla vanhemmilla on esimerkiksi täysin erilainen kasvatustyyli kahteen ”perinteiseen” kasvatustyyliin verrattuna. Siinä missä keskivertovanhemmat voidaan yleisesti jakaa kahteen ryhmään ”sallivan” ja rennon kasvatustyylin sekä korkeita vaatimuksia vaativien vanhempien välille, on psykopaatilla usein autoritäärinen kasvatustyyli.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että psykopaatit vaativat lapsiltaan paljon, mutta vaatimusten vastapainona ei ole perinteisesti vanhemmilta saatavaa turvallisuuden ja riittävyyden tunnetta. Jos esimerkiksi lapsi saa korkeimman arvosanan koulussa tehdystä kokeesta, hän ei saa kiitosta.

Psykopaatin kasvatustyyli saattaa myös olla välinpitämätön – lapsilta ei vaadita paljoa, eikä heillä tarjota turvaa ja suojelua.

– Persoonallisuudella on osittain geneettinen perusta, mutta myös ympäristöllä on suuri merkitys. Jos lapsilla terveessä ympäristössä kodin ulkopuolella, eivät vanhemmat välttämättä vaikuta niin paljon. Mutta jos ympäröivä kulttuuri on täynnä negatiivista rikollisuutta ja turvattomuuden tunnetta, on riski suuri. Jos asiat menevät pieleen, lapset voivat kehittyä itse psykopaateiksi aikuisiässä, Eberhard avaa psykopaattisista vanhemmista kertovassa Aftonbladetin uutisessa.

Psykopatian tunnistamiseen voi käyttää niin sanottua PCL-R -menetelmää. PCL-R on kanadalaisen vankilapsykologin Robert Haren työryhmän kehittämä 20 piirteen lista, jossa on listattu yleisimpiä psykopaatin piirteitä.

Mitä useampi piirre listalta täyttyy, sitä todennäköisemmin kyse on psykopatiasta.

Pinnallinen viehätysvoima Vahvalta vaikuttava omanarvontunto Jatkuva uusien impulssien tarve Patologinen valehtelu Huijaaminen ja manipulointi Katumuksen ja syyllisyydentunteen puuttuminen Tunteiden pinnallisuus Kovuus ja tunteettomuus, empatian puuttuminen Loismainen elämäntyyli Heikko käyttäytymisen kontrolli Sukupuolinen holtittomuus, vastuuton seksielämä Käyttäytymisongelmat ennen 12 vuoden ikää Epärealistiset tulevaisuudensuunnitelmat, päämäärättömyys Impulsiivisuus Vastuuttomuus Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestä Useita lyhytaikaisia avo- tai aviosuhteita Nuorisorikollisuus Ehdonalaisen vapauden peruutus Rikollisuus myös aikuisiässä