PS:n välikysymys ei saanut tukea

Perussuomalaiset kutsuivat viime viikolla koko muun opposition mukaan välikysymykseen sisäisestä turvallisuudesta.

Neuvottelujen piti olla tänään kello 13. SDP kieltäytyi lähes välittömästi ja muilta puolueilta kieltäytymisiä alkoi tulla pikkuhiljaa sen jälkeen, joten välikysymykseen tarvittavaa vähintään 20 kansanedustajaa ei saatu mukaan.

– Perussuomalaisten mielestä hallitus on surkeasti epäonnistunut turvapaikkapolitiikassa, kotoutuksessa, kansalaisten suojelussa, yhteiskuntarauhan säilyttämisessä ja erityisesti lastemme suojelussa. Siksi halusimme esittää epäluottamusta. Tällä kaudella on esimerkiksi nähty ensimmäinen terrori-isku Suomessa ja seksuaalirikokset rehottavat, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sanoo.

– Ilmeisesti oppositiossa ollaan tyytyväisiä hallituksen linjaan ja katsotaan, että turvallisuustilanne on hyvä ja tarvittavat toimenpiteet on tehty. Hämmästelen toki, jos joku on tätä mieltä, mutta heillä on siihen oikeus, hän jatkaa tiedotteessaan.

Meri toteaa, että hallituksen ja opposition eduskuntaryhmien puheenjohtajien viime viikolla yhdessä sopimat lakimuutokset seksuaalirikosten torjumiseksi ovat tervetulleita mutta riittämättömiä.

– Nämä lakiuudistukset olivat jo eduskunnassa valmistelussa, joten mitään uutta ei varsinaisesti tullut. Kokouksessa sovittiin, että mainitut lait viedään yhdessä maaliin. Tarvitaan muitakin toimenpiteitä kuten lisäresursseja poliisille, laittomasti maassa olevien säilöönotto sekä turvapaikanhakijoiden pikakäännytykset turvallisten maiden kautta tulleille, Meri luettelee.

Välikysymyksen sijaan PS jätti sisäisestä turvallisuudesta jälleen keskustelualoitteen eduskunnassa.