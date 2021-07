PS:n Sakari Puisto IL:lle: Pääministeriys realistinen mahdollisuus

Puisto on suunnitellut pyrkimistä puheenjohtaja Jussi Halla-ahon seuraajaksi jo vuosia.

Perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivä kansanedustaja Sakari Puisto näkee perussuomalaisten tulevaisuuden pääministeripuolueena mahdollisena. Puisto pitää erityisesti sekä kokoomusta että SDP:tä puolueensa mahdollisina hallituskumppaneina. Asiasta uutisoi Iltalehti.

– Perussuomalaiset on Suomen ja suomalaisten asianajaja. Meillä on hyvin monenlaista väkeä erilaisista poliittisista lähtökohdista. Se on mielestäni hyvä. Perussuomalaiset on melting pot (sulatusuuni), Puisto sanoo.

Poliittisen herätyksensä Puisto sai asuessaan kansojen sulatusuunissa Britanniassa. Hän kertoo miettineensä pitkään kontrolloimattoman ja laajamittaisen maahanmuuton riskejä ja olevansa EU-linjaltaan vähintäänkin kriittinen.

Tamperelainen painottaa olevansa perussuomalaisten puheenjohtajakisassa mukana voittaakseen. Myös pääministeriyttä hän kertoo ajatelleensa.

– Kyllä siihen ajatukseen täytyy lähteä mukaan ilman muuta. Jos puheenjohtajuus tulisi, pääministeriys olisi realistinen mahdollisuus, Puisto arvioi.

Puisto on vakuuttanut, että jos perussuomalaiset valitsevat hänet puheenjohtajakseen, Jussi Halla-ahon kaudella määritelty päälinja tulee säilymään.

– Jatketaan siitä, mihin on neljässä vuodessa päästy. Meillä on tietyt ydinkysymykset, sydänmaa-alue, mistä täytyy pitää kiinni. Yksi on maahanmuuttopolitiikka, toinen EU-politiikka. Sanoisin, että kolmas keskeinen alue löytyy talouspolitiikasta, tarkemmin veropolitiikasta ja kansalaisten ostovoiman vahvistamisesta. Näissä kolmessa pidämme tiukasti linjamme, Puisto summaa.

Puisto ottaa hivenen eroa väistyvään puheenjohtajaan Halla-ahoon, kertoessaan, että kokoomus ja SDP ovat hänen mielestään molemmat vaihtoehtoja perussuomalaisten hallituskumppaniksi.

– En voi sanoa, että kokoomus on ilmeisin, mutta kokoomus on varteenotettava.