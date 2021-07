PS:n puoluesihteeriksi tunkua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut kuusi ehdokasta.

Perussuomalaisten puoluekokouksen 14.–15.8. henkilövaaleihin ennakkoilmoittautui yhteensä 25 puolueen täysivaltaista jäsentä. Eniten kiinnostusta on puoluesihteerin paikalle, jota tavoittelee yhdeksän ehdokasta.

Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut kuusi ehdokasta, josta kaksi on kansanedustajia. Viisi muuta kansanedustajaa on ehdolla varapuheenjohtajistoon.

Puheenjohtajaksi hakevat kansanedustajista Riikka Purra ja Sakari Puisto. Heidän kanssaan kisaavat Zara Villikka Kotkasta, Ossi Tiihonen Lohjalta, Kristiina Ilmarinen Salosta ja Urpo Vähäranta Kirkkonummelta.

Puoluesihteeri Simo Grönroos tavoitellee jatkokautta. Hänen paikkaansa ovat havittelemassa myös Venni Härkönen Ylivieskasta, Ely Rositawati Michiko Helena Tanaka Espoosta, Maiju Tapiolinna Nurmijärveltä, Arto Luukkanen Järvenpäästä, Jarno Manni Sastamalasta, Henna Kajava Espoosta, Markku Palomäki Porista ja Jyrki Lohi Rovaniemeltä.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on pyrkimässä kaksi kansanedustajaa eli Leena Meri ja Jari Ronkainen.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi hakee myös kaksi kansanedustajaa eli Arja Juvonen ja Mauri Peltokangas. Heidän lisäkseen paikkaa hakevat Eliisa Panttila Teuvalta ja Kristiina Ilmarinen Salosta.

Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ovat ilmoittautuneet kansanedustaja Veikko Vallin sekä Mira Nieminen Lahdesta, Jeppe Isberg Vantaalta ja Ville-Veikko Elomaa Lahdesta.

Arja Juvonen on istuva 2.varapuheenjohtaja. Istuva 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola harkitsee vielä osallistumistaan.

Puolueen mukaan Seinäjoella järjestettävään puoluekokoukseen on tulossa noin 2 200 kokousedustajaa.