PS:n mukaan yksityisauton käytön edellytyksiä ei saa heikentää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan liikenteen rahoitus on ollut vuosikymmeniä suunnittelematonta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi muistuttaa hallituksen painottavan joukkoliikennettä sekä kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittämistä.

– Edellytämme, että tämä ei heikennä yksityisauton käytön edellytyksiä eikä kasvattaa liikkumisen kustannuksia, Kankaanniemi totesi eduskunnassa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

Eduskunta käsittelee torstaina valtioneuvoston selontekoa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032.

– Yhdymme valtiovarainvaliokunnan lausuntoon siitä, että Suomessa tarvitaan ratojen ohella kattava, hyväkuntoinen ja jatkuvasti kehittyvä maantieverkko. Suunnitelmassa tieverkon rahoitus on jäämässä vaatimattomaksi tarpeisiin ja korjausvelkaan nähden. Seuraavaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa rahoitukseen ja sen jakautumiseen on paneuduttava huolellisesti. Silloin on arvioitava myös suuria ratahankkeita, Kankaanniemi totesi.

Kankaanniemen mukaan liikenteen rahoitus on ollut vuosikymmeniä suunnittelematonta.

– Tämä on johtanut tehottomuuteen, mikä on hidastanut talouskasvua ja alueiden kehitystä. Jos suunnitelmallisuus onnistuu, tehty parlamentaarinen työ ja valiokuntakäsittely eivät ole olleet turhia.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä korostaa liikennejärjestelmäsuunnitelman perusperiaatteita, jotka ovat pitkäjänteinen sitoutuminen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseksi tarvittavaan rahoitukseen.

Kankaanniemen mukaan liikenne- ja viestintävaliokunnan ehdottama tärkeä lausuma velvoittaa hallitusta ottamaan tarvittavat määrärahat julkisen talouden suunnitelmiin ja talousarvioihin.

– Yhteisrahoitusmalli on saanut runsaasti kritiikkiä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että valiokunta esittää asiasta selkeää lausumaa, jolla varmistetaan, että valtio ei siirrä rahoitusvastuuta kunnille nykyistä enempää.

Hänen mukaansa maantieverkon perusväylänpidon rahoitustaso on vaihdellut vuosittain kohtuuttomasti.

– Valitettavasti Marinin hallituksen suunnitelmassa on vuosien 2023 ja 2024 kohdalla kuoppa. Suunnitelma menettää pohjaansa, jos perusväylänpito edelleen heikkenee. Näin ei saa tapahtua.