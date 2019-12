PS:n mukaan Pekka Haavisto saattanut rikkoa lakia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n ryhmäjohtajan mukaan ulkoministerin johtamistapa on ollut sopimaton.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on saattanut toimia al-Holin leiriläisten palauttamisessa vastoin lakia.

Ville Tavion mukaan mediassa on uutisoitu, että Pekka Haavisto on johtanut ulkoministeriötä pelon ilmapiirillä, jossa virkamiehet ovat saaneet kertoa vain asioita, jotka edistävät Haaviston poliittisia näkemyksiä.

– Median uutisoinnin mukaan Haavisto on painostanut ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista järjestämään Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä, Ville Tavio sanoi perussuomalaisten al-Hol -välikysymyksen ryhmäpuheenvuorossa.

– Mediassa on kerrottu, että sen jälkeen, kun konsulipäällikkö totesi hankkeen lasten tuomiseksi Suomeen olevan lainvastainen ja kieltäytyi taipumasta ministerin painostukseen, on ulkoministeri syrjäyttänyt konsulipäällikön tehtävästään. Ministeri Haavisto kiisti tämän heti ja väitti, ettei Tuomisen siirto liittynyt al-Holin kysymykseen vaan ministeriön tehtävien normaaliin kiertoon.

– Sittemmin ministeri Haavisto, olette olleet asiasta kovin vaitonainen. Kun ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys kysyi teiltä asiaa kirjallisesti, ette kirjallisessa vastauksessanne enää kertaakaan sanoneet, että kyse oli normaalisti kierrosta. Sen sijaan vetositte vain siihen, että teillä oli oikeus siirtää nuo tehtävät pois virkamieheltä. Näyttää siltä, että useimmiten olette vain väistelleet kysymyksiä ja olleet vastaamatta. Silloin kun olette vastailleet – on tarina vaihtunut toistuvasti.

Ville Tavion mukaan ”mikäli Haavisto on kohdistanut virkamieheen painostusta tai seuraamuksia siksi, että virkamies on kieltäytynyt toteuttamasta selvästi lainvastaista ministerin määräystä tai pyyntöä, on ministerin toimintaa arvosteltava virkarikoksena”.

– Näyttää siltä, että asiassa ei ole myöskään noudatettu valtion yhteistoimintalakia, jonka perusteella olennaisista muutoksista työtehtävissä tai työjärjestelyissä on neuvoteltava niiden virkamiesten ja työntekijöiden kanssa, joita päätös koskee. Lisäksi on erityisen raskauttavaa, että virkamies on itse todennut pitävänsä Haaviston päätöstä lain vastaisena, Ville Tavio sanoi.

– Perussuomalainen eduskuntaryhmä katsoo, että ministeri Haaviston johtamistapa on ollut täysin epäammattimainen ja ministerille sopimaton. Kannatan edustaja (Jussi) Halla-ahon (ps.) tekemää epäluottamuslausetta.