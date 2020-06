PS:n mukaan hallitus heittää sangolla miljardeja kaikille halukkaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n Jari Koskelan mukaan hallituksen talouspolitiikka on viiden kokin keittämä soppa.

Perussuomalaiset arvostelee julkisen talouden tilaa ja sen suuntaa järkyttäväksi. Perussuomalaisten ryhmäpuheen eduskunnassa pitäneen Jari Koskelan mukaan tilanteeseen ei ole jouduttu koronakriisin seurauksena, vaan jo ennen kriisiä julkisen talouden ja valtion talouden takausten suhde kokonaistuotantoon oli euromaiden korkein.

– Järkyttävää. Velkaa on siis otettu hyvinä aikoina, ja huonoina aikoina sitäkin enemmän. Mitä hallituksemme tekee tässä tilanteessa? Sen hallitusohjelma oli jo aluksi täysin ylioptimistinen, mielikuvituksellisiin työllisyyden ja talouden kasvuoletuksiin nojaava elvytyshirmu, joka korotti kaikkia menoja kutsuen tekemisiään sijoituksiksi tulevaisuuteen, Jari Koskela totesi eduskunnassa tiistaina.

– Mistä rahat – no velkaa ottamalla, taas, tietenkin!, hän sanoi.

Koskelan mukaan julkisen talouden kokonaistilanteen tuntevat tietävät sen vakavuuden. Hänen mukaansa silti hallitus ”tekee politiikkaa, joka on viiden kokin keittämä soppa, johon jokainen kokki on heittänyt mukaan omat mausteensa, omat apukokkinsa paikalle raahanneena”.

– On helppo kosia äänestäjiä, kun sangolla heitetään miljardeja euroja kaikille halukkaille. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun jonain päivänä koittaa maksun aika?

Perussuomalaisten mielestä julkisen talouden kestävyyttä tulisi tavoitella huolehtimalla kustannuskilpailusta, suuntautumalla paremmin kotimaiseen ja kohtuullistamalla julkisen sektorin menoja. Puolueen mukaan elvytystä tarvitaan, mutta ”ilmaisia lounaita” ei ole.

– Hallitus on tarjonnut äänestäjilleen sitä, mitä on tilattu – elintasoa nyt, hinnalla millä hyvänsä, niin sanottuja ilmaisia lounaita. Otetaan siis nollakorkoista lainaa eikä koskaan makseta takaisin. Me perussuomalaiset emme ajattele näin, emme usko ilmaisiin lounaisiin, emme halua maksattaa velkoja tulevilla sukupolvilla, Koskela sanoi.