PS:n mukaan EU kulkee kriisistä kriisiin

Lulu Ranteen mukaan EU tulisi palauttaa pelkäksi kauppaliitoksi.

Perussuomalaisten EU-selontekoa koskevassa ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Lulu Ranne katsoo, että Sanna Marinin (sd.) hallitus ylistää Euroopan unionia kritiikittä, mikä uhkaa Suomen itsemääräämisoikeutta.

EU sopi 750 miljardin euron paketista viime kesänä, ja sen tarkoitus on korjata koronaviruksen aiheuttamia vahinkoja. Noin puolet siitä on suoria tukia ja toinen puoli lainoja. Elpymisrahasto on poikkeuksellinen, koska tarkkaan ottaen EU:n omat säännöt kieltävät sen, että jäsenmaat ottavat vastuun toisten jäsenmaiden veloista ja vastuista.

– Hallitus on hyväksynyt elpymispaketin, jossa se on antanut siunauksensa yhteisvastuille ja EU:n perussopimusten rikkomiselle, Ranne sanoo.

Ranteen mukaan Euroopan unioni kulkee kriisistä kriisiin, mutta ei ”silti ota opikseen”. Hänen mukaansa kriisinkestävyys ei parane, jos sitä yritetään rakentaa pettävälle pohjalle. Hänen mielestään kriisinkestävyyden kannalta olisi olennaista, että kukin jäsenmaa pistäisi oman taloutensa ja rakenteensa kuntoon.

– Selonteossa onkin kohta, jossa todetaan, että talous- ja rahaliitossa on ensisijaisen tärkeää, että vastuu talouspolitiikasta kuuluu jäsenvaltioille itselleen, perussopimusten mukaisesti. Tämä kirjaus on täysin ristiriidassa hallituksen viimeaikaisen toiminnan ja todellisuuden kanssa.

Ranne katsoo, että kriisinkestävyyden lujittaminen on tosiasiassa vain tekosyy Suomen itsemääräämisoikeuden alasajolle ja EU:n vallan kasvattamiselle.

– Kattavaa vaikutusarviota elpymisrahaston seurauksista ja EU:n integraatiokehityksestä ei ole haluttu tehdä. Laaja yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mitä me EU:lta haluamme ja saamme, mikä on EU:n hinta Suomelle ja mitä olemme valmiita maksamaan, puuttuu edelleen.

Ranteen mukaan EU olisi palautettava puhtaasti yhteismarkkinoita ylläpitäväksi ja kehittäväksi kauppaliitoksi.

– Yhteisöksi, joka ei jatkuvasti nakerra jäsenvaltioidensa itsemääräämisoikeutta ja taloutta. Yhteisöksi, jossa kaikki jäsenet huolehtivat omista velvoitteistaan ja noudattavat sääntöjä. Yhteisöksi, josta on helppo erota.