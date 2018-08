PS:n Matti Putkonen: Sdp pettää taas duunarit

Perussuomalaisten työmiehen mukaan SDP piilottelee linjaustensa hintaa.

– Demarit halveksuvat vientiteollisuusduunareita tarjoamalla SDP:n ilmastopoliittisen hullutuksen myötä työnsä menettäville tilalle Musta-Pekka-korttia eli muutosturvaa cleantech-alan työpaikkoihin, joita ei ole olemassakaan, perussuomalaisten Matti Putkonen toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa SDP:n esittelemä ilmastopoliittinen ohjelma on suuttuttanut teollisuusalan työntekijät.

– Demarit pettävät duunarit pyrkiessään taas olemaan vihreämpiä kuin vihreät itse, Putkonen sanoo.

SDP pyrkii hänen mukaansa ”piilottelemaan jättimäistä hintalappua, joka aiheutuu kotitalouksille ja teollisuudelle kivihiilen käytön kieltävästä pakkolaista”. Matti Putkonen sanoo kivihiilikiellon nostavan toteutuessaan pääkaupunkiseudun vuokria 10-20 prosenttia.

– Vuokrien nousun aiheuttaa pakkolain seurauksena tapahtuva sähkön ja kaukolämmön hinnan nousu, joka on tutkimuslaitosten laskelmien mukaan 20-30 prosenttia. Vastaavat asumisen isot lisälaskut odottavat suurta osaa suomalaisista. ”Kivihiilikaupunkien” kaukolämmöllä lämpiävissä taloissa asuu yhteensä noin 1,2 miljoonaa suomalaista.

Matti Putkonen syyttää SDP:tä sokeutumisesta. Hänen mukaansa Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 16 promillea.

– Suomessa on WHO:n tutkimuksen mukaan maailman paras ulkoilmanlaatu. Pienhiukkaspitoisuus on keskimäärin kuusi mikrogrammaa kuutiometriä kohden, joka on matalin maakohtainen luku maailmassa. Teollisuuden ja liikenteen päästöjen minimointiohjelmat ovat tuottaneet tulosta. Suomi on jo etuajassa toteuttanut oman osansa Pariisin ilmastosopimuksesta. Nyt on muiden maiden aikaa hoitaa osuutensa, Putkonen toteaa.