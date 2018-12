PS:n kansanedustajien sauna-asumisesta tuli kansainvälinen uutinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ville Vähämäkeen kohdistuvasta tutkinnasta kertoo muun muassa New York Times.

Perussuomalaisten kansanedustajien Ville Vähämäen ja Teuvo Hakkaraisen sauna-asuminen ja Vähämäkeen kohdistuva rikostutkinta ovat nousseet kansainväliseksi uutiseksi. Maailman suurimpiin kuuluva uutistoimisto Reuters on tehnyt asiasta uutisen, minkä myötä kansanedustajien asuminen saunassa on noussut uutiseksi muun muassa USA:ssa ilmestyvässä New York Timesissa. Myös Ison-Britannian toiseksi luetuin sanomalehti Daily Mail kirjoittaa aiheesta.

”Suomalaisen lainsäätäjän syytetään ilmoittaneen kakkosasunnokseen saunan”, New York Times otsikoi uutisensa.

Reuters lainaa artikkelissaan Iltalehteä sekä englanninkielistä The Helsinki Times -verkkolehteä. Esiin nostetaan muun muassa Hakkaraisen IL:lle antama kommentti: ”Siellä on ihan hyvä asua. Siinä on saunat ja kaikki.”

Reutersin jutun lopussa kerrotaan Suomessa olevan 5,5 miljoonaa ihmistä ja noin kolme miljoonaa saunaa.