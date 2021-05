Alberto Claramunt: PS:n julkisuuskiima on kovaa

Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nyt olemme todellisen populismin ytimessä.

Moni kansalainen on luultavasti hieronut silmiään helatorstain helteessä huomatessaan, että eduskunnassa jotain tapahtuu, siellä keskustellaan, ”parlá”, puhua, niinhän parlamentissa kuuluukin.

Siellä eduskunnassa riidellään, niin televisio näyttää. Kannatusmittauksissa, eduskuntavaalit, ykkösenä keikkuva puolue on vimmoissaan. Sen edustajat menevät iltamyöhään puhujapönttöön vieno hymy kasvoillaan ja lause alkaa jotenkin näin: Arvoisa rouva puhemies, hyvää pyhää ja tervetuloa tähän EU-keskusteluun. Upeaa komiikkaa, tässähän jää älykäs brittihuumori toiseksi! Tiedän, ironia on vaikea laji.

Virallisesti eduskunnan listalla kerrotaan, että meneillään on keskustelu omien varojen päätöksestä. Suomeksi sanottuna siis keskustellaan, hyväksyykö Suomi koronakriisin takia tehdyn EU-tukipaketin.

***

PS:n puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa oma väki kutsuu mestariksi. Hän uskaltaa olla yksin muita vastaan. Lempinimi kuvaa osin tuon liikkeen kaipuuta kaikki ongelmat ratkovaan suureen johtajaan. Toisaalta nimi ei varmasti ole perusteeton. Kaveri pärjää valitulla linjallaan.

PS on liike, joka pureutuu vaikkapa twitter- ja mediaeliitin kuplaan sitä haastaen. Kansan riveissä resonoi. Myös kokoomus joutui politiikan ammattilaisten runnomaksi. Eliitti huusi kurkku suorana puoluetta tuhnuksi, kun se aluksi päätti äänestää EU-paketin takia tyhjää. Sen jälkeen on tullut kaksi gallupia, eikä huutomyräkkä kokoomuksen EU-linjaan näytä vaikuttavan puolueen kannatukseen. Kiinnostava sivuhuomio muuten tämäkin.

Kokoomus yritti EU-linjallaan osoittaa, että jatkuvana toimintomuotona EU-tukipaketit eivät käy ja se kirjattiin valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Velkapaketit ovat vaikeampia porvareille, vähän helpompia vasemmistolle, kovin luonnollista. Oikeisto-vasemmisto-jako ei ole poistunut, toki asioiden tärkeysjärestys elää ajassa.

***

Palataan Perussuomalaisiin. Missä bunkkerissa on päädytty järjestämään tällainen show? Onko jollekin jäänyt epäselväksi, että puolueen mielestä EU-elvytyspaketti on hylättävä? Eikö demokratian nimissä nyt olisi päästettävä eduskunta äänestämään? Siellä eduskunnassa kun taitaa olla Suomen kannalta heikompiakin esityksiä sisässä, eräs sote esimerkiksi. Uudistuksessa on siirrytty vaiheesseen, jossa varmaa näyttää olevan vain uuden hallintoportaan rakentaminen ja mahdollisesti uusi vero jossain vaiheessa.

Nyt PS vie huomiota kohti EU-pakettia puhumatta mitään siitä, että paljon suurempia velkarahoja on koko vuosikymmenen pyöritellyt Euroopan keskuspankki. Rehellistä olisi sekin myöntää, että esimerkiksi Espanjassa ja Kreikassa taidettiin tehdä viime vuosikymmenen alussa aivan vastaavia leikkauksia ja rakenteellisia uudistuksia kuin Suomen lamassa aikanaan. Jos sellaisia esiteltäisiin edes puolittain Suomessa, niin se taitaisi olla poliittinen itsemurha. EU:n tulevaisuus ansaitsee toki uutta linjausta. Se ei kestä, jos käteen jää tulojen siirtäminen yhä vahvemmin etelästä pohjoiseen.

En löydä mitään kovin järjellistä vastausta eduskunnassa parhaillaan jatkuvaan höpötyksen sarjaan. Josko on vain ajateltu, että PS saa voimaa yleisestä paheksunnasta, jollaiseksi tämäkin kirjoitus osoittautui. Silläkin riskillä painan enteriä.

Alberto Claramunt Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.