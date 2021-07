”PS:n ja SDP:n kanta työperäiseen maahanmuuttoon täysin sama”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-ministerin mukaan puolueita yhdistää suhtautuminen ulkomaiseen työvoimaan.

Pitkän linjan kokoomuspoliitikko Kimmo Sasin mielestä sosialidemokraatit ja perussuomalaiset ovat löytäneet maahanmuuttopolitiikassa yhteisen sävelen.

– Eikö SDP:n ja PS:n kanta työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta ole täsmälleen sama, Sasi kysyy twiitissään.

Hän viittaa siihen, että molemmat puolueet kannattavat tarveharkinnan säilyttämistä. Sillä tarkoitetaan käytäntöä, jossa ulkomailta tuleva työntekijä saa oleskeluluvan vain, jos työtehtävään ei ole saatavilla sopivaa työvoimaa Suomesta tai EU:sta ja Euroopan talousalueelta.

Sasi luopuisi puolueensa linjan mukaisesti työvoiman tarveharkinnasta.

– Työperäinen maahanmuuto on niin sanottua hyötymaahanmuuttoa ja välttämätöntä hyvinvoinnillemme, hän twiittaa.

Sasin kommentit ovat jatkoa keskustelulle SDP:n ja perussuomalaisten yhtäläisyydestä. Se käynnistyi, kun perussuomalaisten johtoon pyrkivä Riikka Purra totesi Helsingin Sanomissa, että ”perinteisessä sosiaalidemokratiassa on myös samanlaisia tavoitteita ja arvoja kuin perussuomalaisissa.”

Sasi vastaa twiitillään eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle (sd.), joka kiistää jyrkästi Purran väitteen.

– Puheenjohtajaehdokas Purran käsitys perinteisen sosialidemokratian ja perussuomalaisten yhtäläisyydestä on harhainen. Purran hallituskysymys on maahanmuuttajien vastustaminen. SDP:n perinne on kansainvälinen solidaarisuus ja ihmisoikeudet. Ei, tässä ei ole mitään yhteistä, Tuppurainen twiittaa.

Eikö SDP:n ja PS:n kanta työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta ole täsmälleen sama? Työperäinen maahanmuuto on ns hyötymaahanmuuttoa ja välttämätöntä hyvinvoinnillemme. @TyttiTup https://t.co/ysO7Qhu9F6 — Kimmo Sasi (@KimmoSasi) July 10, 2021