PS:n EU-politiikassa muutos? Näin Jussi Halla-aho vastaa presidentille

Perussuomalaisten puheenjohtaja osallistuu ensimmäistä kertaa Kultaranta-keskusteluihin.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä tuntuu olevan ”virheellisiä käsityksiä” perussuomalaisten näkemyksistä ja kannoista liittyen EU-eroon.

Niinistö viittasi perussuomalaisiin lehdistötilaisuudessa tänään Kultarannassa, kun häneltä kysyttiin näkemystä laitaoikeiston vahvistumisesta EU-vaaleissa.

– Minusta kannattaa kuitenkin panna merkille, että esimerkiksi myöskin täällä Suomessa, jossa perussuomalaisten piiristä ainakin aikaisemmin on puhuttu EU-erostakin, he ehkä ovat nyt sitten vähän muuttaneet kantaansa ja samanlaista kuulee muualtakin. Mihin tämä sitten johtaa, sitähän me emme tiedä. Se on kuitenkin askel ikään kuin eurooppalaisempaan suuntaan minun mielestäni, Niinistö sanoi.

Niinistö sivusi perussuomalaisten EU-näkemystä samansuuntaisesti myös Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin kanssa pitämänsä avauskeskustelun yhteydessä.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten kannassa ei ole tapahtunut muutosta:

– Olemme sanoneet sen moneen kertaan, joka käänteessä ja jo pitkän ajan kuluessa, että emme pidä Suomen eroamista EU:sta kovinkaan realistisena tavoitteena lyhyellä aikajänteellä tai edes keskipitkällä, koska yleinen mielipide eroamista vastaan on niin voimakasta. Sen takia on hedelmätöntä tehdä tällaisesta kysymyksestä poliittista tavoitetta. Sen sijaan kannattaa keskittyä sellaisiin tavoitteisiin, jotka ovat realistisia, Halla-aho muotoilee asiaa Verkkouutisille.

Halla-aho katsoi huhtikuussa julkaistussa Nykypäivässä EU-eron olevan ”Suomen etujen mukaista”, mutta vetosi realiteetteihin. Vuosi sitten hän otti asiaan kantaa Ylen Brysselin kone -ohjelmassa Uuden Suomen mukaan.

Halla-aho kertoo olevansa ensimmäistä kertaa mukana Kultaranta-keskusteluissa. Avauskeskustelusta Niinistön ja Steinmeierin kanssa oli hänestä vielä ”vaikea tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä” koko tapahtumaa ajatellen.

Halla-aho osallistuu huomenna panelistina aamun avauskeskusteluun Suomi – eurooppalaisen turvallisuuden tekijä? Keskusteluun osallistuvat lisäksi SDP:n puheenjohtaja ja tuore pääministeri Antti Rinne, ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista sekä Helsingin Sanomien Berliinin-kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen.