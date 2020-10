PS:lla 2300 kuntavaaliehdokasta, keskustalla 1800

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluesihteeri kertoo perussuomalaisten kampanjoivan kentällä joka viikonloppu.

Perussuomalaisilla on kasassa enemmän kuntavaaliehdokkaita kuin keskustalla.

– Perussuomalaiset painavat kentällä joka viikonloppu ja se näkyy tuloksissa. Kuntavaaliehdokkaita tällä hetkellä noin 2 300, kun taas keskustalla niitä vasta 1 800, perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kirjoittaa Twitterissä.

Grönroos on jakanut Svenska Ylen jutun, jossa kerrotaan, että keskustan tavoitteena on 7 500 ehdokasta, josta on kasassa nyt neljäsosa.

Perussuomalaisten tavoitteena on 6 000 ehdokasta, josta kasassa on vajaat 40 prosenttia.

Viime kuntavaaleissa 2007 keskustalla oli 7 460 ehdokasta, mikä oli eniten kaikista puolueista. Perussuomalaisilla oli 3 830 ehdokasta.

PS iskee ympäristöveroilla ja EU:n tukipaketilla

Perussuomalaiset on aloittanut tällä kertaa kuntavaalikampanjansa paljon muita puolueita aikaisemmin. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna, puoli vuotta ennen vaaleja, puolueella oli toritapahtumia eri puolella Suomea.

Ensi huhtikuussa järjestettävissä kuntavaaleissa perussuomalaisten päävastustaja on keskusta. Simo Grönroos kertoi Svenska Ylelle, että perussuomalaiset ovat ottaneet teemoikseen ympäristöverot ja ”Etelä-Euroopan maihin siirrettävät miljardit” eli EU:n elvytyspaketin.

Viime kuntavaaleissa 2017 perussuomalaiset oli vasta viidenneksi suurin puolue 8,8 prosentin kannatuksellaan. Keskusta oli kolmas 17,5 prosentin kannatuksella. Kuntavaalien suurin puolue oli kokoomus 20,7 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset painavat kentällä joka viikonloppu ja se näkyy tuloksissa. Kuntavaaliehdokkaita tällä hetkellä n. 2300 kun taas keskustalla niitä vasta 1800. Kiitos puolueväelle hyvästä työstä – jatketaan samalla linjalla! #perussuomalaiset #kuntavaalit https://t.co/3HDDD0T3Hl — Simo Grönroos (@SimoGronroos) October 5, 2020